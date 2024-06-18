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拍到外國軍艦「海軍發獎金」1照最高3萬元　特殊艦型獎勵加倍

▲▼澎湖漁民在海峽中線發現一艘疑似中國潛艦浮在海面上 。（圖／民眾提供） 

▲澎湖漁民在海峽中線發現一艘疑似中國潛艦浮在海面上。（圖／民眾提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中共解放軍近年來動作頻頻，疑似最新型第三代彈道飛彈094型「晉級」核潛艦18日清晨，在海峽中線上浮現蹤，被澎湖漁民發現並拍攝。對此，海軍過去曾提出獎勵通報的辦法，只要拍下解放軍的照片並將位置等訊息提供給海軍，最高可領到3萬元的獎金。

海軍2019年提出「捍衛海疆、人人有責」通報獎勵措施，呼籲漁民出海撈捕作業或航行期間，只要發現非我國的軍艦、船隻，都可以拍照換取1至3萬元的獎金。

▲全台討海人怒吼！ 金山區漁會：堅決反對開放漁港垂釣。（圖／記者郭世賢攝）

▲台灣海域「拍到」外國軍艦，船長通報給國防部，查核後最高能領3萬元獎金。（示意圖／記者郭世賢攝）

海軍表示，民眾若在距台灣24海里內發現中國大陸軍艦，拍照傳回資料可領新台幣3萬元，一般公務船則為2萬元，其他國籍軍艦、公務船或科研船也有2萬元獎金；若在24海里外發現中國大陸及其他國籍公務船、軍艦，也可以領取1萬元獎金。

海軍指出，通報內容須有船隻照片、發現位置、舷號（船名）或艦型，通報漁船船籍、船長則須為中華民國籍，若同一艘船艦有多艘漁船重複通報，就會依第一艘通報的為優先，如通報軍艦為中國大陸籍且「艦型特殊具高價值」，又或在緊急情況下主動通報，則有機會獲加倍獎勵。

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中國潛艦澎湖漁民海峽中線獎金通報

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