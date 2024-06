丈夫癌逝前買刮刮樂　她一刮竟中3200萬！美寡婦中獎後秒退休

▲婦人在丈夫病逝前買刮刮樂,幸運刮中約新台幣3200多萬元獎金。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國賓州一名婦人因為丈夫罹患腦癌,面臨與愛人生離死別的悲劇,然而,她卻在丈夫病逝的2周前買刮刮樂,幸運刮中100萬美元(約新台幣3233萬元)的大獎。她相信這是丈夫為她帶來的好運,因為丈夫生前就很擔心萬一自己過世後她的財務狀況將面臨嚴重困難,如今中獎後她也正式退休。

根據美聯社等美媒報導,賓州61歲退休婦女凱倫(Karen Coffman)表示,和她結婚31年的丈夫科夫曼(Robert Coffman)在今年4月份因腦部腫瘤的併發症去世,但在他生命最後2周,凱倫在匹茲堡附近城鎮的一家加油站花20美元(約新台幣650元)買了一張刮刮樂。

凱倫在店內刮開彩券並向店員確認自己中了100萬美元大獎時,她幾乎難以置信,她隨後回家告訴丈夫這個好消息,科夫曼一開始還不相信她的話,以為妻子是在開玩笑騙他。

