周五覆議案表決　綠曝藍動員退伍軍人一日遊

▲民進黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂晏慈／台北報導

立法院會本周五將表決國會職權修法覆議案，「青鳥」群眾預告將重返立院，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（18日）表示，民進黨不會有任何杯葛，並呼籲國民黨讓議事正常，讓投票順利進行。她更指藍營動員退伍軍人到立院聲援，接著就要去旅遊吃大餐，對比「青鳥」是公民自主串聯，「藍鳥」則都是動員，兩者高下立判。

民進黨團今天上午舉行「沒有人是局外人，青鳥護台灣，支持覆議案」記者會。吳思瑤說，民進黨團針對19日、20日召開的全院委員會，將認真準備，在詢答的時間中進行專業理性的對話。她強調，「青出於藍、更勝於藍，『青鳥』精神、公民力量絕對會戰勝國民黨動員」。

吳思瑤會中公布一份國民黨新竹縣黨部動員退伍軍人的文件，指藍營動員退伍軍人到立院聲援，接著就要去旅遊吃大餐；藍鳥對抗青鳥，本質不同，青鳥是公民自主串連、是社會力展現，民進黨沒有參與、也不會干預，「藍鳥」則都是動員，恐怕只是盲目力挺國會擴權法案，兩者高下立判。

民進黨團副幹事長洪申翰批評，國民黨團書記長洪孟楷近日稱，若發生衝突青鳥發起人負責，令人「爆傻眼」。他直指，「明明你（藍鳥）申請比較晚，緊挨著『青鳥』，若造成衝突當然你要負責，不然你要辦去別的地方辦，不要升高衝突風險」。他質疑，國民黨是否打定主意要製造騷亂，再把責任推給民團和綠營。