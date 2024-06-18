六成民眾支持覆議？王鴻薇嗆綠自嗨　若能信「陳時中早是市長」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

「國會改革法案」21日進行覆議案表決，「中華亞太菁英交流協會」15日則公布相關民調，結果顯示，有高達6成民眾支持覆議。對此，國民黨立委王鴻薇昨（17日）表示，民進黨有事就民調，自嗨還怕被人笑？「中華亞太菁英交流協會」到底是做什麼的，真令人摸不著頭緒，每次都在民進黨有需要的時候，提出對其有利的民調，「但他們的民調若真有可參考性，陳時中、鄭運鵬等現在就都是市長了」。



王鴻薇表示，近日有份最新民調，高達61.4%民眾支持行政院所提的「覆議案」，55.1%不清楚修法內容。但是公布這份民調的「中華亞太菁英交流協會」到底是做什麼的，真令人摸不著頭緒，不只沒有官方網站、社群平台，唯一有的資訊就是「ACCUPASS活動通」，還停留在2017年。

王鴻薇指出，對於這樣的組織，每次民進黨有需要，就有他們的民調。像2021前總統蔡英文的國慶演說、2022前總統蔡英文520就職及2022年地方選舉民調，都在民進黨有需要的時候，提出對其有利的民調。但是，他們的民調若真有可參考性，陳時中、鄭運鵬、沈慧虹、蔡適應現在就都是市長了。

最後，王鴻薇強調，這麼不客觀、失真的民調，近日又剛好在行政院針對「國會改革法案」提出覆議期間公布，再次坐實其幫綠營護航、坐實民進黨側翼的行為，令人質疑這個組織每到民進黨有需要就做民調，但除了媒體報導，完全沒有任何網站、社群平台資料，是怕被發現他們的自嗨民調是做民進黨的論調，又做違反現實的數據，被大家恥笑嗎？