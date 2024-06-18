綠營宣講台北場「讓懷孕議員淋雨」他怒：麥克風也故障！青鳥炸鍋

▲吳思瑤喊「你我可以淋雨，但民主不行！」（圖／翻攝自吳思瑤FB）



記者施怡妏／綜合報導

「國會改革法」覆議案21日將進行表決，民進黨舉辦全台「反濫權護民主」宣講，16日舉行台北場，民進黨秘書長林右昌、綠委吳思瑤、洪申翰、王世堅、吳沛憶輪流上台發聲，但現場下著傾盆大雨，有網友氣炸指出，黨部最後一刻退租遮雨棚，害懷孕議員淋雨，「台北黨部拜託加油好嗎？」

「我其實參加過幾次民進黨的活動，但這次是讓我最不高興的一次」，有網友在Threads發文，氣象報告說會下雨，但現場竟然沒有遮雨棚，「主任說淋雨表示我們的決心」。

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他忍不住吐槽，到底活在哪個年代？「委員或是議員，都需要有健康的身體，才能去面對這些會說人話的惡魔啊，看到委員淋雨發言，就讓我很不開心。」他怒指，遮雨棚還是前一晚取消租借的，看到現場懷孕的議員淋雨，讓他很心疼，「雖然議員有撐傘，還是覺得這樣很辛苦。」

另外，也有網友傻眼指出，「台北黨部明明有租遮雨棚，會在最後一刻退租？今天看到許淑華議座淋成這樣，我真的滿肚子火，現場還有懷孕的議員陪大家淋雨，麥克風也頻頻故障，許淑華議座整場幾乎用喊的，先看氣象預報很難嗎？是不知道淋雨會感冒嗎？要累積能量又要大家淋雨？我不懂這是什麼邏輯」。

有網友將Threads的文章轉貼到PTT，網友們紛紛留言，「不就淋雨裝可憐給大家看」、「就知道會下雨才退租淋雨打悲情啊」、「這樣看起來比較悲壯阿，懂不懂啊」、「畢竟是韭菜」、「20年經濟最好的時刻，連遮雨棚都買不起」、「民進黨真的辜負大家熱血」。

▼網友氣炸。（圖／翻攝自PTT）

