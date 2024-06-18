台灣民意基金會／賴清德聲望重挫近10個百分點　流失200萬人支持

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德520就職至今，近一個月時間。台灣民意基金會今（18日）公布最新「總統聲望民調」，結果發現，48.2%贊同賴清德處理國家大事的方式，25.6%不贊同，再和上個月相比，贊同的人大幅減少9.8個百分點，不贊同的人略增0.2個百分點。10個百分點代表近200萬人，上任不到一個月，流失近200萬人支持，是一個嚴重的警訊。

根據台灣民意基金會調查，民眾對於「到目前為止，您贊同或不贊同賴清德總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策」，結果發現，19.6%非常贊同，28.6%還算贊同，16.1%不太贊同，9.5%一點也不贊同，17%沒意見，8.4%不知道。最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成八贊同賴清德總統處理國家大事的方式，二成六不贊同。傳達了一個重要訊息，賴總統上任第一個月，只獲不到半數人民的支持。

▼ 台灣民意基金會公布「賴清德總統聲望」最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

另外，和上個月相比，可清楚發現，贊同賴總統處理國家大事方式的人大幅減少 9.8 個百分點，不贊同的人略增0.2個百分點。這是一個巨大的、值得憂慮的轉變。在台灣，一個百分點代表19.5 萬人，10個百分點代表近200萬人；上任不到一個月，流失近200萬人支持，是一個嚴重的警訊。

▼台灣民意基金會公布「賴清德總統聲望」最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）

進一步分析，從「年齡層」看，年齡越長，對賴清德的支持度越高；反之，則支持度越低。具體地說，20-24歲，三成六贊同處理國家大事的方式，三成不贊同；25-34 歲，三成七贊同，二成八不贊同；35-44 歲，五成一贊同，二成四不贊同；45-54 歲，四成八贊同，三成不贊同；55-64 歲，四成八贊同，三成二不贊同；65 歲及以上，五成九贊同，一成六不贊同。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，近一個月賴總統社會支持基礎的流失主要原因有四。第一「內政問題難解」。在野黨主導的國會改革行動，造成朝野關係緊張，政黨紛紛走上街頭訴諸群眾、政局動盪、人心不安。第二「議程設定失靈」。新總統剛上任，沒有提出讓人民有感的重大改革行動，欠缺議程設定能力（Agenda-setting power），無法主導政治議程，反而任由藍白在野黨主導議題引領風潮。

第三「賴總統兼民進黨主席」，游盈隆認為，賴清德必須同時處理國政與黨務，有時很難兩全，尤其在政黨惡鬥時。6 月 12 日，當他在民進黨中央要求中常委捍衛黨的立場，鼓勵黨下鄉宣講時，看在人民眼中，自然會疏離許多原本有意挺他的在野黨支持者和中性選民。第四「新內閣剛上路」，遇上國會改革風暴，尚無亮麗表現。再加上部會狀況不少，屢成媒體議論焦點，如內政部、經濟部、海委會等等。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年6月11日至13日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandom sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。