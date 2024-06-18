韓國瑜「私人事由」2度缺席院會　午宴交通、教文立委行程滿檔

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜原定今（18日）要主持立法院院會，但今早立法院臨時通知，韓國瑜另有行程，改由副院長江啟臣主持院。這是韓國瑜自擔任立法院長以來，第三度請假未出席院會；除了第一次陪同前總統蔡英文出席春祭，本月11日與今日的請假皆是未公開行程。不過據了解，兩次未公開行程請假，皆已提前告知副院長江啟臣代理，並非臨時告假。事實上韓國瑜今日行程滿檔，中午還要宴請國民黨立院交通、教文兩委員會立委，下午也會接待其他外賓。

韓國瑜上任後，幾乎都親自主持院會，即使是處理國會改革法案的四天院會，也是從早待到晚，完全沒找江啟臣代理。之前一次全天缺席院會，則是3月29日到忠烈祠參加「中華民國113年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」大典，與當時的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁等人同場。

繼上周請假缺席院會，韓國瑜今日再度請假未主持立法院會。上午距離院會開始約10分鐘前，立院秘書處指出，「今日上午院會院長另有行程，改由江副院長主持。」只不過與11日相同，秘書處昨日傍晚就已經先發出通知，稱韓國瑜今上午9時會至議場主持立法院會，因此，今天秘書處又臨時通知韓國瑜要請假，難免啟人疑竇。

據悉，韓國瑜今日上午的未公開行程是在上周前就已確定，韓國瑜已告知請副院長江啟臣代理主持，並非臨時插入行程。事實上，韓國瑜今日也行程滿檔，除了中午還要宴請國民黨立院交通、教文兩委員會立委，下午也會接見外賓。