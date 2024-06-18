涉侵占4萬香油錢、17面金牌　蘆竹福隆巖18年女志工被起訴

▲王姓婦人自2004年至2021年間擔任蘆竹福隆巖志工，卻先後侵占信徒捐贈香油錢與金牌。（圖／翻攝自googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區福隆巖驚傳女志工侵占信眾捐贈香油錢與金牌案！管委會去年下半年查帳時驚覺信眾捐贈香油錢與金牌短少，負責此業務的王姓女志工涉嫌重大，管委會決議報警處理；桃檢查出，王姓女志工自2009年起1月起至同年6月底至少侵占香油錢4萬2300元、金牌17面，但王女否認侵占，檢方偵結依業務侵占罪嫌將王女提起公訴。

檢警調查，64歲的王姓婦人自2004年起至2021年9月間擔任福隆巖志工，負責收受信眾捐贈香油錢與金牌等業務，管委會自去年起查帳時，查出香油錢與金牌項目與帳目不符，但王婦卻否認侵占，管委會人員經多次對帳後確認帳目不符，經管委會討論後報請蘆竹警方處理。

警方根據管委會查帳結果，認為王女自2009年1月起至同年6月底利用職務之便侵占香油錢4萬2300元，金牌部分則自2009年至2021年2月間至少侵占17面，警方偵訊後依侵占罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，王姓婦人堅決否認侵占，辯稱她自2021年9月22日已將所有帳目清冊與物品移交管委會，福隆巖每半年都會查帳，為何卻隔了那麼久才主張她涉犯侵占，這代表她當時移交時並無問題；管委會則指稱，王姓女志工移交帳冊後，承接人查出香油錢與金牌等物品與實際數目不符，才驚覺有問題。

檢方根據管委會與證人指證歷歷，王婦也無法清楚交代帳目不符原因，檢方認為她的辯詞不予採信，偵結依業務侵占罪嫌提起公訴。