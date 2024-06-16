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屏東潮州區語文競賽　南榮國中勇奪7金2銀

▲潮州區語文競賽，南榮國中7金2銀 。（圖／南榮國中提供）

▲潮州區語文競賽，南榮國中7金2銀 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

昨(15)日在建興國小以及僑德國小舉辦113年屏東縣潮州區語文競賽，南榮國中選手們從眾多優秀競賽員競爭中脫穎而出，勇奪「7金2銀」，傑出表現，令人刮目相看。

這次比賽中，南榮國中參賽選手獲得多項優良成績，分別是，國語朗讀第一名陳予晴、國語演說第一名戴彤恩、閩南語朗讀第一名利芯柔、客語朗讀第一名李芮安、客語情境式演說曾冠閔、英語演說第一名蕭羽峨、寫字第一名范翊詔、閩語情境演說第二名蔡東利、國語字音字形第二名邱子芯，這些選手將代表潮州區參加9月的113年屏東縣語文競賽。

閩南語朗讀第一名利芯柔同學表示，很榮幸能夠有這個機會代表學校參加潮州區區賽，為學校爭光，感謝所有指導老師抽出時間教導我的咬字、語調、聲情等，在每次的練習中，我也更瞭解如何把作者想傳達的情感，透過我的朗讀來表現。

客語朗讀第一名李芮安同學表示，很感謝每一位指導老師和自己，雖然在這段期間很辛苦，但是我沒有放棄，把老師給我的建議聽進去並且改進，讓我能發揮到極致。

南榮國中校長張顥騰表示，從南榮文學獎、南榮青年、寫字大賽再到主題書展等，都是本校推動語文教育的成果，期盼所有選手持續努力、精進實力，不斷提升自己的語文技巧，縣賽再創佳績。

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