辣個男人回來了！　陸傳奇泳將孫楊禁賽期滿宣佈：回歸賽場

▲大陸傳奇泳將孫楊4年多禁賽期結束，宣佈回歸賽場。（圖／翻攝孫楊工作室，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸傳奇泳將，男子自由式多項紀錄保持者，手握3面奧運金牌的孫楊今（28）日禁賽期結束。孫楊工作室特別於今日發文，「超越自我，勇者無畏。」並配上孫楊練習的照片，宣告要重返賽場。一個月前，孫楊釋出恢復訓練的消息，象徵在結束長達4年3個月的禁賽後，拒絕退役，要在泳池裡拿回屬於個人的榮耀。

《澎湃新聞》報導，2020年2月28日，國際體育仲裁法庭（CAS）宣佈，中國游泳名將孫楊未能遵守世界反興奮劑機構（WADA）的規定，破壞反興奮劑取樣，將被禁賽8年，但孫楊此前的比賽成績依然有效。對此，孫楊決定上訴至瑞士聯邦最高法院。最終，上訴未能成功。當地時間2022年3月4日，瑞士聯邦最高法院宣佈，針對孫楊的禁賽維持到2024年5月底。

對於禁賽的這段日子，孫楊回憶，那段時間「痛苦又漫長」，一度不想跟任何人說話，也沒有地方正常訓練，就在家樓下的健身房裡游，不停地游，游到父母都怕了，「當我接到仲裁最終結果的時候就下定決心，4年後我一定會回來，不會選擇退役。」

孫楊表示，雖然已經不再年輕，但我還想以一個游泳運動員的身份繼續比賽，「為了不辜負那些一直關注我的人，喜歡我的粉絲。我一直是一個不服輸的人，為了我自己這麼多年的堅持，決定回歸也是給自己一個交待。」

孫楊透露，最近開始會有一些高強度訓練，偶爾會感到疲憊，但狀態一直還不錯，現階段一堂訓練課大概是7000米（公尺，下同）到8000米，一天兩堂訓練課大概需要五個小時。」

結束禁賽處罰的孫楊雖已趕不上巴黎奧運，但他也預告，今（2024）年的下半年會正式回歸賽場，「現在的我不會為了沒有發生的事情而焦慮，只覺得做好當下的每一次訓練，等真正有了比賽再有壓力也不遲。」

公開資訊顯示，孫楊1991年12月1日生於浙江杭州，34歲。生涯共拿下2012年倫敦奧運男子400公尺及1500公尺自由式，2016年里約奧運男子200公尺自由式等三面金牌，同時，他也是男子1500公尺自由式世界紀錄保持者，男子400公尺自由式奧運紀錄保持者。

此外，孫楊也是全球泳壇歷史上唯一一名男子200公尺自由式、男子400公尺自由式、男子1500公尺自由式的奧運世錦賽大滿貫冠軍得主。