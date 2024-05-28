　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

辣個男人回來了！　陸傳奇泳將孫楊禁賽期滿宣佈：回歸賽場

▲大陸傳奇泳將孫楊4年多禁賽期結束，宣佈回歸賽場。（圖／翻攝孫楊工作室）

▲大陸傳奇泳將孫楊4年多禁賽期結束，宣佈回歸賽場。（圖／翻攝孫楊工作室，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸傳奇泳將，男子自由式多項紀錄保持者，手握3面奧運金牌的孫楊今（28）日禁賽期結束。孫楊工作室特別於今日發文，「超越自我，勇者無畏。」並配上孫楊練習的照片，宣告要重返賽場。一個月前，孫楊釋出恢復訓練的消息，象徵在結束長達4年3個月的禁賽後，拒絕退役，要在泳池裡拿回屬於個人的榮耀。

▲大陸傳奇泳將孫楊4年多禁賽期結束，宣佈回歸賽場。（圖／翻攝孫楊工作室）

《澎湃新聞》報導，2020年2月28日，國際體育仲裁法庭（CAS）宣佈，中國游泳名將孫楊未能遵守世界反興奮劑機構（WADA）的規定，破壞反興奮劑取樣，將被禁賽8年，但孫楊此前的比賽成績依然有效。對此，孫楊決定上訴至瑞士聯邦最高法院。最終，上訴未能成功。當地時間2022年3月4日，瑞士聯邦最高法院宣佈，針對孫楊的禁賽維持到2024年5月底。

對於禁賽的這段日子，孫楊回憶，那段時間「痛苦又漫長」，一度不想跟任何人說話，也沒有地方正常訓練，就在家樓下的健身房裡游，不停地游，游到父母都怕了，「當我接到仲裁最終結果的時候就下定決心，4年後我一定會回來，不會選擇退役。」

▲大陸傳奇泳將孫楊4年多禁賽期結束，宣佈回歸賽場。（圖／翻攝孫楊工作室）

孫楊表示，雖然已經不再年輕，但我還想以一個游泳運動員的身份繼續比賽，「為了不辜負那些一直關注我的人，喜歡我的粉絲。我一直是一個不服輸的人，為了我自己這麼多年的堅持，決定回歸也是給自己一個交待。」

孫楊透露，最近開始會有一些高強度訓練，偶爾會感到疲憊，但狀態一直還不錯，現階段一堂訓練課大概是7000米（公尺，下同）到8000米，一天兩堂訓練課大概需要五個小時。」

結束禁賽處罰的孫楊雖已趕不上巴黎奧運，但他也預告，今（2024）年的下半年會正式回歸賽場，「現在的我不會為了沒有發生的事情而焦慮，只覺得做好當下的每一次訓練，等真正有了比賽再有壓力也不遲。」

公開資訊顯示，孫楊1991年12月1日生於浙江杭州，34歲。生涯共拿下2012年倫敦奧運男子400公尺及1500公尺自由式，2016年里約奧運男子200公尺自由式等三面金牌，同時，他也是男子1500公尺自由式世界紀錄保持者，男子400公尺自由式奧運紀錄保持者。

此外，孫楊也是全球泳壇歷史上唯一一名男子200公尺自由式、男子400公尺自由式、男子1500公尺自由式的奧運世錦賽大滿貫冠軍得主。

ET快訊
Jessica台灣私約王心凌！活動結束衝場外寵粉　辦簽名會8
小6童作業沒寫！補習班老師「打到手指烏青變形」
快訊／日本5機場352航班取消、延誤！雨彈狂炸　羽田最慘
快訊／立院職權行使法全數二讀　綠營「青鳥」紙飛機齊發
25歲代理所長「子彈貫穿太陽穴」　遺體發還家屬
立院外破8000人！3學生上台：不分顏色政黨上街抗議
快訊／徐巧芯大戰邱議瑩！　撕破衣服
陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動：手口併用
快訊／羅智強遭邱議瑩打一巴掌！徐巧芯尖叫加入混戰
快訊／再次延會！　藍白提案延至處理《再生醫療法》、《村里長補

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

辣個男人回來了！　陸傳奇泳將孫楊禁賽期滿宣佈：回歸賽場

男子偷登妻子帳號「將2人私密影片發群組」　他坦言：為了洩憤

小情侶「真得長太像」以為失散兄妹！急驗DNA…一看結果網笑歪

兩岸逾30媒體人開啟貴州行　台青訪茅台鎮籲兩岸長長久久

「播放國歌」吵鬧　香港一中學師生被輔導！教育局：要舉止莊重

陸國產客機C919載客1週年　累計飛行6000小時...第6架交付東航

4.71秒！　陸7歲女孩再破亞洲女子三階魔方紀錄

趁工作之便！　27歲攝影師私自網上「販售女童寫真」牟利

10歲男童偷記密碼！「狂打賞62萬」給美女直播主　母看帳單崩潰

以蟲治蟲！河南這地方放出「41億隻益蟲」　「吸乾」害蟲胚胎

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

楊繡惠表態「丟系愛台灣」：要有志氣　被酸大陸沒市場...曝自己「主動放棄」！

帥！朋友領獎蟑螂爬上衣領　他徒手抓丟掉：其實我也怕

辣個男人回來了！　陸傳奇泳將孫楊禁賽期滿宣佈：回歸賽場

男子偷登妻子帳號「將2人私密影片發群組」　他坦言：為了洩憤

小情侶「真得長太像」以為失散兄妹！急驗DNA…一看結果網笑歪

兩岸逾30媒體人開啟貴州行　台青訪茅台鎮籲兩岸長長久久

「播放國歌」吵鬧　香港一中學師生被輔導！教育局：要舉止莊重

陸國產客機C919載客1週年　累計飛行6000小時...第6架交付東航

4.71秒！　陸7歲女孩再破亞洲女子三階魔方紀錄

趁工作之便！　27歲攝影師私自網上「販售女童寫真」牟利

10歲男童偷記密碼！「狂打賞62萬」給美女直播主　母看帳單崩潰

以蟲治蟲！河南這地方放出「41億隻益蟲」　「吸乾」害蟲胚胎

太好賺！竹聯幫操縱街頭勸募　要小弟扮假志工自賺生活費

妹子準備入職！人資突通知「高層要改薪水」　全場搖頭：不是好預兆

網路代購喊價1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份

三讀中...藍營拿「小太陽」要照亮國會　綠營傳「超大球」滾上主席台

Joeman台積電持股「死不賣」！風波後自嘲：會報應在我身上

爆卓榮泰致電韓國瑜「盼暫緩三讀」　黃國昌：立院議事是政院可置喙？

散熱股雙鴻飆漲提前開獎！4月獲利年增翻倍　累計EPS賺6.33元

巴紐山崩仍活躍「頻傳爆炸聲」！　數千居民緊急撤離

邱議瑩揭國台辦文件　嘆：藍白照指示進行「立院政變」

潛入太平洋的Parik！花蓮美崙山步道共學坊　講師領路深入走讀

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

大陸熱門新聞

田徑女神連2場奪冠！無預警宣布退賽原因曝

陸開拍統一台灣電影！選520釋出海報

中國「聯合啟瑞號」在東海沉沒

小情侶真得長太像 ！連膚色都一樣

WHA連8年拒台灣加入　大陸外交部：人心所向

陸東北虎怕痛「環抱」奶媽腿

陸旅客入境輻射監測門「逼逼狂響」 海關警攔下一查「釷-232」超標

男子突心臟停跳送醫搶命　竟因前一天喝可樂

香港「垃圾袋收費」被罵翻　港府緊急喊卡

WHA拒涉台提案　國台辦回應

以蟲治蟲！河南這地方放出「41億隻益蟲」

生日媽媽都送上「這句祝福」　她嘆：寧願不出生

陸國產客機C919載客1週年 累計飛行6000小時...第6架交付東航

安徽民宅倒塌　「4人死亡」12歲女童急救中

更多熱門

相關新聞

鄭怡靜登大巨蛋　為悍將開出好球

鄭怡靜登大巨蛋　為悍將開出好球

準備進軍巴黎奧運的桌球好手鄭怡靜26日受邀到大巨蛋，為富邦悍將開出好球，這是他繼上次到洲際球場為兄弟開球後，再次擔任開球嘉賓，剛好遇到「悍將中學主題日」讓她直呼很有趣。

英跳水男神下海Onlyfans！賣裸照籌奧運資金

英跳水男神下海Onlyfans！賣裸照籌奧運資金

李智凱亞錦賽全能落馬無緣奧運門票

李智凱亞錦賽全能落馬無緣奧運門票

防愛愛？巴黎奧運選手村房間曝光

防愛愛？巴黎奧運選手村房間曝光

練習不喊苦！苗特啦啦隊世界奪金

練習不喊苦！苗特啦啦隊世界奪金

關鍵字：

孫楊泳將禁賽奧運金牌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面