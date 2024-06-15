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中原大學畢典！輝達校友勉：愛自己才能成為更好自己

▲中原大學今天舉行畢業典禮，師長帶領畢業生進行校園巡禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中原大學今天舉行畢業典禮，師長帶領畢業生進行校園巡禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中原大學今（15）日舉行第66屆畢業典禮，典禮上首次頒發「全人義行獎」，以表揚化學系畢業生賴群詠利用課餘擔任義消，以救護專業成功救活瀕死病患，發揮「全人」精神；現任輝達（NVIDIA）全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟以傑出校友身分致詞，「要愛自己、成為更好的自己」來勉勵學弟妹，就能迎接美好事物，擁有璀璨人生。

▲中原大學今天舉行畢業典禮，高齡89歲畢業生周義祥（右前二）獲得宗教研究所碩士學位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲中原大學今天舉行畢業典禮，高齡89歲畢業生周義祥（右前二）獲得宗教研究所碩士學位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中原大學指出，今年畢業生包括碩博士與學士合計3928人，其中宗教研究所畢業生周義祥，以89歲高齡獲得碩士學位，特別的是以兩年時間完成長達9萬餘字論文，並順利取得碩士學位，堪稱終生學習精神，足為青年學子之表率。

值得一提的是，今年輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在公開演講中，點名全台17所大專院校為NVIDIA重要合作夥伴，其中就包括中原大學，引發各界關注，今年畢業典禮邀請現任輝達全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟以傑出校友身分出席，她是中原大學企管系大學部與碩士班畢業校友，曾被媒體評選為為台灣最有影響力的女性執行長之一，曾帶領NVIDIA榮獲經濟部「金商獎－優良外商獎」，擁有豐富市場行銷和業務拓展經驗。

▲中原大學今天舉行畢業典禮，現任輝達NVIDIA全球副總裁兼台灣總經理邱麗孟以傑出校友身分出席勉勵學弟妹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中原大學今天舉行畢業典禮，現任輝達NVIDIA全球副總裁兼台灣總經理邱麗孟以傑出校友身分出席勉勵學弟妹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱麗孟鼓勵學弟妹「愛自己、成為更好的自己」，學弟妹們擁有年輕優勢，充滿無限可能，若能愛自己、成為更好的自己，相信美好事物就會迎向你。愛自己的人會做五件事：自律、不停學習、自我探索、對自己負責，也會充滿熱忱，從事自己喜歡、有興趣的工作。邱麗孟回憶在念中原大學第一屆企管研究所時，受到系上老師影響，很早就確定未來要從事市場行銷工作，自己很幸運能在NVIDIA工作，公司的核心價值與她契合，包括創新、團隊合作、誠實正直、速度與敏捷、追求卓越，這也是未來進入職場的畢業生應該擁有的價值與信念。

中原大學校長李英明在典禮上表示，中原大學秉基督愛世之忱立校，奉行全人教育理念，培養學生擁有專業知識外，也有博雅跨域的素養，以此博雅跨域素養為底蘊，將各種專業知識不斷轉化為解決未來問題的能力。期待中原畢業生能學成為斜槓π型的具有未來性的全方位發展的人才。

▲中原大學今天舉行畢業典禮，桃園市長張善政致詞祝福畢業生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中原大學今天舉行畢業典禮，桃園市長張善政致詞祝福畢業生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長張善政也祝福畢業生，「中原」這兩個字會跟隨同學一輩子，從中原畢業是非常大的光榮，相信中原大學的「全人教育」，將會讓中原人終生受用。

▲中原大學今天舉行畢業典禮，化學系畢業生賴群詠獲頒「全人義行獎」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中原大學今天舉行畢業典禮，化學系畢業生賴群詠獲頒「全人義行獎」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中原大學化學系畢業生賴群詠為「緊急醫療救護社」社員，擁有中級救護員證照，還擔任復旦分隊義消，今年初在一起心肺功能停止的緊急救護事件中，幫助瀕死病患，現場給予壓胸電擊急救措施，使其成功恢復自主循環。其義行獲得校方肯定，特於畢業典禮上頒發「全人義行獎」。賴群詠特別感謝學校給予他這份榮譽，畢業後將前往澳洲蒙納許大學(Monash University)就讀緊急救護學系，希望能精進自己救護專業，用自己力量幫助更多人，不辜負這份殊榮與期望。

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