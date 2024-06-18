USB手持電扇「別對臉吹」！消防員警告勿摔落地：恐引鋰電池爆炸

▲使用攜帶型風扇時，應儘量避免重摔落地。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

新北市土城區延壽路某「加蓋」7層樓民宅發生嚴重火災，導致20多歲男子不幸燒成焦屍，至今晚間還是能聞得到燒焦味，起火原因疑似與鋰電池有關，喚起民眾的防災意識。對此，日本當地消防人員警告，近年攜帶型充電風扇、行動電源所引起的火災發生次數增加，呼籲民眾若曾摔落風扇，儘量別對著臉部吹，甚至應該停止使用。

根據日媒《朝日新聞》，隨著全球進入極端型氣候，日本今年梅雨季來得比去年還晚，東京等地高溫突破30幾度，夏季時流行「人手一台」拿著輕巧便利的攜帶型USB充電風扇，然而一般民眾卻不知風扇內的鋰電池潛藏危機，甚至還拿起風扇對著臉部吹，因為一旦摔落風扇、造成其巨大衝擊，就有可能導致電池損壞，甚至引發電池爆炸。

兵庫縣尼崎市消防局本月13日便透過官方Instagram上傳影片，描述攜帶型風扇爆炸時產生的危害。影片可以看到，人體模型頸部掛著一台白色風扇，此時風扇卻因鋰電池故障而爆炸，頓時將人體模型的臉部熏得焦黑；至於插在延長線插座的行動電源，更突然爆炸起火。

消防人員指出，日本從2019年至2021年的三年來，總共發生47起攜帶型電風扇爆炸起火的事故，呼籲民眾務必提高警覺，「正常使用的情況下當然沒有問題。但是，若曾經將風扇摔落地面、導致風扇受到劇烈衝擊，建議從現在起停止使用。」

該名消防人員補充，民眾也必須防範電器「過度充電」引發起火爆炸的現象。

▲本月13日新北市土城民宅發生惡火，起因疑似為鋰電池爆炸。（圖／記者羅翊宬攝）

消防人員解釋，「若民眾在使用攜帶型風扇，從背包裡取出時不慎掉落地面，強大的力道衝擊風扇，會導致風扇內的電池變形、進而造成短路現象，若還是持續使用的話，恐會使風扇吹出黑煙或火花，最終引發爆炸。」

消防人員建議，民眾在購買攜帶型風扇時，務必慎選製造商等標示明確的商品，一旦使用時出現黑煙、甚至起火，務必立刻撥打119報案。