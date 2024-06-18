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「赴烏抗俄」觸法又肇逃！　網紅李根大尉二審仍有罪：不後悔參戰

▲▼南韓網紅「李根大尉」從烏克蘭返回南韓，27日上午抵達仁川國際機場第一航廈接受採訪。（圖／達志影像／newscom）

▲ 李根2年前剛從烏克蘭返韓時曾於仁川機場受訪。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

南韓網紅「李根大尉」2022年3月遠赴烏克蘭，加入傭兵團抵禦俄軍，因擅自前往戰區觸法，回國後又涉嫌肇事逃逸，18日二審維持有罪判決，處以1年半有期徒刑，緩刑3年。他事後受訪稱從未後悔參戰，但對違法感到抱歉。

綜合《韓聯社》等韓媒，首爾中央地方法院18日對涉嫌違反《護照法》及《特定犯罪加重處罰法》中肇事逃逸致傷罪嫌，被移送法辦的李根判處1年6個月有期徒刑，緩刑3年，維持一審判決。

李根出身海軍特戰團（特種部隊，UDT），因在未經外交部許可下，持護照入境當時發布第4級旅遊警報「禁止旅遊」的烏克蘭，涉嫌違反《護照法》，參戰2個月後因傷回國治療，還曾主動到警察署接受調查。但他同年7月駕車行駛於首爾市內，和一輛機車相撞，卻未採取救援措施就離開現場，涉嫌肇事逃逸致傷。

一審法院去年8月宣判李根1年半徒刑，緩刑3年。檢方認為判刑過輕提出上訴；李根也以違反《護照法》量刑不當、逃逸致傷犯罪事實有誤為由上訴。

二審法院認為，李根的確是出於正義感而出國參戰，但逃逸致傷仍是事實，因此維持原判，最後還叮囑李根，他身為公眾人物應表現出負責任的態度。李根也回答，「好的，我知道了。」

李根在判決出爐後受訪表示，他確實去了烏克蘭，也已經預料到結果，「離開之前就知道會被罰，但因為是帶著使命感而去，並不感到後悔」，「但我認為還是要遵守法律，未來會負起責任，再次為違法致歉」，但仍無法承認肇事逃逸，「因為我不是那種人」，對此將堅持主張無罪，將和律師討論上訴到大法院。

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