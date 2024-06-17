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國會改革、覆議案朝野衝突後拚經濟　卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

▲▼行政院長卓榮泰立法院 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（17日）晚間宴請立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會綠委，據轉述，會中聚焦民生法案，除希望本會期完成打詐四法立法外，也討論健保法、勞動基本法等，卓榮泰也透露，待朝野衝突較嚴重的國會擴權法案跟覆議案過去後，約8月就會成立經濟發展委員會，擴大邀集產官學研優秀經濟意見領袖，協助行政院拚經濟。

今餐敘後，民進黨團幹事長吳思瑤轉述，議題聚焦在民生、福國利民法案，法務部長也有列席，大家聚焦在打詐四法能否在本會期7月16日前完成修法和立法的工作；卓榮泰也特別拜託在野黨立委，現在這幾案都由民進黨召委排案，也經過充分討論，希望讓打詐真正回應人民期待，當然在人權保障上也要平衡，這是優先中優先。

第二個議題也提到覆議案，周五即將表決，行政部門再次說明提出覆議案幾項理由，絕非惡意和立院對抗，而是捍衛憲法精神必須作出清楚立場；執政黨立委要加強對於社會面的論述，據悉「青鳥」也將在覆議案行使過程再次聚集，也希望在野黨立委聽到民意的聲音。

另外衛環委員會較多民生議題的討論，譬如勞動部長提及勞動基本法第54條，放寬65歲強制退休年齡，解決中高齡就業問題，這是福國利民法案，盼大家協助快速通過；也討論到在野黨提出的就業服務法第46條，80歲以上免用「巴氏量表」的政策，勞動部長也清楚說明目前多元免評方案，可以有效協助需要的長輩快速獲得移工照顧的可能，也希望大家支持勞動部的立場。

進入深水區就是全民健保法第62條，本周開始進行黨團協商，衛福部長邱泰源將全力向在野黨立委溝通，並強化與醫界重大領袖進行對話，希望大家不予支持在野黨委員所提版本，強制修法把醫療點值提高到0.95元或1元，將造成財政紀律困境，會有相當多配套，朝點值0.9努力，也要成立百億癌症基金、擴大對護理人員支持，向朝野立委爭取，不要違反財政紀律原則修法，這樣會有窒礙難行部分，協商過程中會為政策辯護跟說明。

卓榮泰院長也特別跟大家提及，這個會期有國會擴權法案跟覆議案，朝野對立比較緊張一點，希望這個會期結束後，能夠真正進入福國利民、拚經濟新階段，行政院今天也透露，約8月就會成立經濟發展委員會，擴大邀集產官學研優秀經濟意見領袖，協助行政院拚經濟，也搭配國家希望工程幾個重大政策面向逐一盤點，在政治性比較緊繃的狀況過去後，協助台灣經濟正向發展有更正面、更大的躍進。

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