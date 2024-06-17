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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

覆議表決必敗？　吳崢：不要太消極看待

▲▼0517 民進黨譴責國民黨暴力記者會-吳崢。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人吳崢今（17日）接受網路直播節目「新聞！給問嗎？」專訪，與民進黨前立委高嘉瑜同框。針對立法院本周將處理國會職權修法覆議案，吳崢呼籲，大家不要太消極看待，覆議、宣講都是社會溝通的過程，能集結民間的聲音，回頭給予藍白壓力。

吳崢分享，上周五他前往花蓮宣講，現場比自己想像中更「熱」，有400至500人自發響應，且不是黨公職動員的人，自發性的民眾佔大多數。他觀察，發現年齡層相當平均，現場有看到高中學生、新手父母，民眾的熱度、關注度是真的很高，而台南場也不用說，宣講現場有將近2000人參加。

高嘉瑜追問，有很多民眾感到憂心，在立委人數上，覆議仍無法讓藍白幡然醒悟，綠營將如何處理周五的覆議表決？吳崢認為，大家會說民進黨51席少數，藍白人就比較多、覆議就擋不下來，但大家不要太消極看待這件事。

吳崢解釋，包含民進黨到各地宣講，這都是社會溝通的過程，覆議也是去集結民間的聲音，回頭給予藍白壓力，民眾黨團總召黃國昌面對藍綠辦宣講，一開始說不隨之起舞，後來也改口，周六辦宣講活動，甚至一度說要電視辯論，另外，國民黨特別選在台南與綠營同天宣講，就是感受到壓力的表現。

吳崢表示，大家不要覺得覆議案沒效，往後還有一個更大的戰場，要把法治拉回正軌，不要訂定違憲、擴權的法案，釋憲當然是最終的重要決定，而藍白也在為這件事鋪局，例如說大法官由前總統蔡英文提名、菁英不能代表社會、要接受民意檢驗等，藉此想詆毀大法官的公信力。

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