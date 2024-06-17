卓榮泰首開毒品防制會報　4年投入150億反毒

▲卓榮泰主持毒品防制會報。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長卓榮泰今（17日）首次主持行政院毒品防制會報，並聽取「當前毒品情勢分析與緝毒策略」及「新世代反毒策略（第三期，114-117年）」等報告。卓揆表示，請法務部儘速提送「新世代反毒策略行動綱領」第三期報院核定，未來將以4年為期，投入新台幣150億元預算，落實各項反毒工作，達到無毒家園願景。

卓揆表示，人民對於安心生活，有非常高的期待，包含緝毒同仁在內，行政團隊一定要讓國人感到安心。他在向立法院提出的施政方針報告中，也再次強調「五打七安」是近期的重要工作，包含打擊毒品等犯罪，並適時向人民提出相關報告及成果。

卓榮泰強調，政府會全力當所有第一線執法同仁的後盾，讓大家手中握有法規、更新的設備、更多的資源，對抗更新型態的毒品犯罪，讓毒梟及販毒集團無法得逞。

隨後，卓揆聽取臺高檢署「當前毒品情勢分析與緝毒策略」報告後表示，感謝臺高檢署統合檢、警、調、憲、海巡及關務六大緝毒系統的努力與付出，持續落實「新世代反毒策略」，使「安居緝毒專案」執行成效具亮眼成果，包含去（112）年毒品查緝數量創下歷史新高、毒品施用人數降低、初犯毒品新生人口減少，以及施用MMA、PMMA強力搖頭丸相關死亡人數已降為0人等，充分展現政府對毒品零容忍的態度。

卓揆強調，針對大麻與新興毒品相關查緝與宣導作為，應有更積極作為，才能有效遏止毒品危害，請臺高檢署張斗輝檢察長持續執行「安居緝毒專案」，積極整合各緝毒單位，發揮團結戰力，防止製毒、販毒、運毒者，戕害國人與青少年的健康安全，為人民安居樂業做好每一份工作。

針對法務部、衛生福利部及教育部所提「新世代反毒策略（第三期，114-117年）」報告，卓榮泰表示，感謝法務部、內政部、衛福部及教育部等機關推動跨部會及跨領域整合，執行「緝毒」、「驗毒」、「戒毒」、「識毒」及「綜合規劃」五大任務，努力減少毒品需求、供給和對人民的傷害，殊值肯定。

卓揆指出，「新世代反毒策略」從第一期就朝擴大緩起訴附命戒癮治療，而根據司法官學院研究顯示，緩起訴戒癮治療確有助於減少施用毒品者再犯，請法務部以第二期目標為基礎，持續進行附命戒癮治療緩起訴之處分，並協同衛福部提升對施用毒品者實施藥物、心理及社會復健等治療。

卓揆也請法務部依據今日報告，儘速提送「新世代反毒策略行動綱領」第三期報院核定，並將毒品防制會報委員們於會中所提意見納入第三期反毒策略之中，進一步落實；未來將以4年為期，投入150億元預算，達到「阻斷供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」及「抑制再犯」四大主要目標。

卓揆表示，政府會按需求建立各類毒品防制資料的蒐集評估，增加設備、人力，並使法規與時俱進，持續打擊毒品犯罪，降低藥癮危害，守護國人健康，期盼中央與地方、政府與民間齊心協力，落實各項反毒工作，達到無毒家園的願景。

最後，卓榮泰也宣示未來四大工作方向與重點，包括：第一，當緝毒有具體成效時，他一定會親自到第一線鼓勵所有緝毒同仁；第二，對於毒梟集團，政府會加強打擊力道，不放過任何打擊對象；第三，當新興毒品危害迅速發展時，政府會加速毒品審議流程，回應反毒需求；第四，若緝毒人力不足時，政府會全力補實，強化毒品防制量能。