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翁曉玲質詢拿「秋海棠」喊反攻大陸　王定宇驚：天啊！今夕是何夕？

▲民進黨立委王定宇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委翁曉玲今又爆「驚句」，質詢國防部長顧立雄時稱大陸地區，包括蒙古共和國，就是中華民國領土，並指總統賴清德的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是在承認中華人民共和國，這是賣國賊。民進黨立委王定宇酸，這麼想要擁抱虛幻的領土，是要三軍備戰打過去？或是用投降被併吞？賴清德早用憲法的「國民主權」破除國民黨和共產黨企圖建構的不符現實。

翁曉玲質詢顧立雄時，拿出一張中國秋海棠地圖（包含外蒙古），問顧立雄承不承認這是中華民國領土？顧立雄說，中華民國有效治權範圍就是台澎金馬，並說若照這樣講，外蒙古也在中華民國疆域。

翁曉玲表示，憲法增修條文前言有講，為因應國家統一前需要，什麼叫做國家統一、要跟誰統一？顧立雄說現在並沒有採取反攻大陸政策，讓翁曉鈴大罵，顧立雄不採取反攻大陸政策是個人意見，憲法非常清楚，中華民國涵蓋自由地區及大陸地區，從憲法跟《兩岸人民關係條例》角度來看，非常清楚，大陸地區就是中華民國領土，作為國防部長不要忘記。

翁曉玲也表示，賴清德說兩岸互不隸屬，是承認中共？顧立雄回應，中華人民共和國事實存在，這無庸置疑。翁曉玲仍不滿顧立雄回應，她追問，不用管其他的國家如何承認或看待，從中華民國角度，賴清德是否承認中華人民共和國。

翁曉玲質疑，賴清德作為中華民國總統，承認中共對中華民國就是最大傷害，這樣的發言就是矮化台灣，且讓中共有一個合理化可以收復台灣說法，賴清德才是中華民國賣國賊。

王定宇說，賴清德在就職演說時就已經說明「國民主權」的概念，根據中華民國憲法第2條，中華民國之主權屬於國民全體。中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；中華人民共和國國民不是中華民國國民，當然無涉我國主權。由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

王定宇指出，藍委要建構「虛幻」的中華民國和中華人民共和國共有主權、互相隸屬的假象，賴清德直接用憲法的「國民主權」破除國民黨和共產黨企圖建構的不符現實的「虛幻」，藍營這麼想要擁抱虛幻的老母雞，是要三軍備戰打過去包括蒙古共和國？或是用投降被老母雞併吞？

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