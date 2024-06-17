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宜蘭3人獲得百大青農獎　林姿妙勉持續發光發熱

▲▼宜縣青農游昇儒（上圖左起）、謝蕙雯、李智勝3人獲第七屆百大青農殊榮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜縣青農游昇儒（上圖左起）、謝蕙雯、李智勝3人獲第七屆百大青農殊榮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

第七屆百大青農得獎名單揭曉，宜蘭縣青農聯誼會會長游昇儒、三星分會會長李智勝以及宜蘭市青農謝蕙雯榮獲此殊榮。縣長林姿妙於17日親自頒發紅榜，並期待他們在農業及專業領域上繼續發光發熱。

▲▼宜縣青農游昇儒（上圖左起）、謝蕙雯、李智勝3人獲第七屆百大青農殊榮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府表示，游昇儒返鄉從農已有七年，他致力於將農業帶入更多新血，並積極參與食農教育。他認為，透過教育，可以讓下一代更加了解食物的來源，並學會珍惜每一顆由土地孕育出的糧食。他的夢想是看到更多年輕人加入農業，不僅是為了生計，更是為了這份對土地的熱愛和對生活的執著。

李智勝所經營的蔬菜農場從1.3公頃增加至6.3公頃，取得產銷履歷及有機驗證，有效活化農地及利用。他的經營模式由原來慣行被動式銷售轉為計畫性生產，從產地到餐桌縮短中間距離創造農業經營最高效益。

謝蕙雯為移居宜蘭的台南小孩，從事農業研究已有七年，運用組織培養技術培育盤龍蔘，並透過萃取分離技術提升其黃酮類與總多酚含量，有效保留關鍵精華，將其轉化為肌膚保健的有效成分，開發出創新商品。她將生物技術與精緻農業互相結合，提升農產品價值、增加多元收入，且透過科技務農強化農民競爭力，努力推動台灣農業與生物科技的跨領域整合發展。

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