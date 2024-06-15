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不是羅東夜市！他問宜蘭逛哪「印象深刻」　在地人狂推隱藏版夜市

▲▼宜蘭羅東夜市11月人潮回流。（圖／記者郭芳如攝）

▲對於多數觀光客而言，羅東夜市是宜蘭的必訪景點，不過部分在地人有不同的看法。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

台灣各縣市差異相當大，因此國內旅遊就能體會到不同風情。有網友近日打算跟女友到宜蘭遊玩，但不曉得要到哪些地方，才能留下深刻的印象，問題拋出以後，立即有許多過來人解答，並且強烈推薦「清溝夜市」，絕對會大開眼界。

這名網友在ptt表示，他從來沒有去過宜蘭，近日與女友規劃8月到宜蘭旅遊，但對於宜蘭的特色完全沒有概念，只知道第一天住在礁溪，後面的行程不曉得怎麼排，希望大家能夠給出建議，讓他們可以住在熱鬧的地方，並且留下深刻的印象。

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▲▼宜蘭羅東夜市11月人潮回流。（圖／記者郭芳如攝）

▲對於多數觀光客而言，羅東夜市是宜蘭的必訪景點，不過部分在地人有不同的看法。（示意圖／ETtoday資料照）

貼文受到討論後，有不少人給出回應，「羅東夜市」、「羅東是很密集，宜蘭市是很分散，若徒步玩一定是羅東鎮」、「夜市逛來逛去就那樣，不如訂好一點的餐廳吃一吃。」

此外，也有不少在地人點名，清溝夜市同樣相當值得一逛，光是驚人的規模就能讓人逛到腿軟，「清溝夜市屌打」、「清溝只有週三，最好下午5點前停好車，我上次去清溝逛一圈，目視約2公里」、「清溝值得你週三去，走一次終身難忘，顆顆」、「清溝夜市逛到哭出來，一個小時走不完。」

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