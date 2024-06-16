香港查獲140萬粒走私藥　超過一半都是「印度壯陽藥」

▲香港海關查獲140萬粒走私藥。（圖／翻攝香港海關）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港海關近日瓦解了兩個走私藥物集團，並查獲140萬粒藥物，市值約8千轉港元，其中一半都是壯陽藥，其他還有抗憂鬱症藥、精神病藥等。

香港海關上個月在機場截獲一件由香港出口義大利的郵包，裡面裝有22粒管制壯陽藥。調查之後，海關鎖定了兩個走私藥物集團，分別位於梅窩及新蒲崗。

海關6月3日首先瓦解了梅窩的集團，拘捕2人，查獲60萬粒走私藥。海關15日又瓦解一個位於新蒲崗的集團，同樣拘捕了2人，查獲80萬粒走私藥。

海關表示，兩集團犯案手法接近，會派人在包裝及儲存中心提取藥物，再到港九新界不同郵政局，郵寄到超過60個國家；而且會租用單位，用作包裝及儲存中心，還利用外籍人士進行包裝及郵寄工作，甚至倉儲，藥物擺設及分類都相當接近，不排除兩集團屬於同一大集團下的分支。

海關指出，查獲藥物的生產地大部分在印度，主要屬於仿製藥，當中一半屬於壯陽藥，也有包括抗抑鬱藥、精神病藥等，當運到香港後，會送到梅窩及新蒲崗的儲存中心，集團按需求將藥物拆裝及郵寄到外國，同時不排除走私集團以正廠價錢售賣藥物，以牟取暴利。

海關還說，今次檢獲的藥物非常龐大，在近年屬相當罕見，估計兩個集團運作不多於3個月，相信沒有涉案藥物流出香港市面。