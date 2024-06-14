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長髮女簽證逾期被開罰　竟「脫光闖海關」全場驚呆　

▲▼ 機場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲越南女子由於簽證逾期，被海關人員要求繳交簽證過期的處理費用與罰款，她竟「脫光闖海關」。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

菲律賓馬尼拉尼諾伊•阿基諾機場（Ninoy Aquino International Airport）8日發生一起闖關事件，一名34歲越南籍阮姓女子疑似不滿「由於簽證逾期」，被海關人員要求支付簽證逾期的費用，她竟脫光衣服直接闖關，不過她最後仍被機場維安人員攔下，經安撫後才同意付清過期費用，並於9日搭乘飛機前往越南。

綜合外媒報導，越南籍阮女8日結束在菲律賓的渡假行程，在菲律賓馬尼拉尼諾伊•阿基諾機場準備搭機回越南胡志明市，不過通過時被發現她的簽證已經過期，海關人員因此要求她繳交處理簽證過期的費用與罰款，她不滿與海關人員發生衝突，接著直接跑到旁邊的廁所中，再次出現時已經全身一絲不掛。

網路上曝光的影片可以看見，阮女全身赤裸平靜地走過安檢櫃台，離譜的場景讓全場菲國人員不知所措，一名地勤女員工伸手試圖勸阻但沒有成功，下一秒另一名地勤男員工準備衝上前阻攔，但走了幾步卻突然放棄，似乎是擔心隨意處碰阮女會造成爭議，讓阮女成功走到安檢區排隊。

在機場地勤、航警與海關人員的勸說下，阮女才終於配合並到機場醫護站進行檢查。機場安全與緊急服務部總經理助理賽奎丁（Manuel Sequitin）表示，阮女由於只會說越南語，只能透過Google翻譯與海關人員溝通，情緒煩躁才做出脫序行為，不過阮女沒有傷害他人或擾亂隊伍秩序，繳清費用後9日順利搭機返回越南。

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