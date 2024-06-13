台男走私安毒藏身泰國被通緝　跨境合作執法今遣返歸案

▲涉走私安非他命毒品來台的男子連偉辰藏身泰國被通緝，經台、泰跨境合作執法，13日被押解回台歸案。（圖／翻攝調查局官網）

記者黃哲民／台北報導

藏身泰國的台籍男子連偉辰，去年（2023年）5月涉遙控同夥走私約8.65公斤安非他命毒品來台被查獲，桃園地檢署今年2月對他發布通緝，連男另案被泰方拘留，經調查局、移民署駐泰人員積極協調，今（13日）順利押解連男搭機回台歸案，取得跨境合作執法成果。

現年32歲的連男在台灣涉犯多起刑案被通緝，去年5月間，調查局桃園市調查處查獲販毒集團成員，將毛重約8.65公斤的甲基安非他命毒品，夾藏於泰國進口的機械貨物裡走私來台，發現連男是幕後主嫌，但連男去年2月就出境逗留泰國。

▲涉走私安非他命毒品來台的男子連偉辰（白衣白褲），藏身泰國被通緝，13日被調查局押解搭機回台歸案。（圖／調查局提供）

桃檢今年2月7日對連男發布通緝，列入調查局外逃通緝犯名單內，調查局駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協助追緝，因連男在泰國當地另涉他案，泰方日前在曼谷逮捕連男、拘留於泰國移民局外國人收容中心。

連男拒絕回台面對司法，企圖延宕遣返作業，調查局駐泰法務秘書與移民署駐泰國移民秘書聯手，積極與泰方協調，終於打破僵局，今由調查局派員押解連男從泰國曼谷蘇瓦那蓬國際機場，搭乘華航班機於下午3點多返抵桃園國際機場，桃園市調處接手解送桃檢歸案繼續偵辦。