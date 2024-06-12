進口零件貨櫃裝百kg大麻！膽小毒梟1個月不敢取貨　調查局逮3人

▲基隆東岸聯興貨櫃場查獲破百公斤大麻，收貨人怕遭逮，長達1個月不敢報關取貨。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

法務部調查局航業調查處基隆調查站在基隆地檢署陳筱蓉檢察官指揮下，聯合財政部關務署基隆關、基隆港務警察總隊、新北市政府警察局汐止分局、內政部警政署保安警察第三總隊、憲兵指揮部基隆憲兵隊組成專案組，於今年3月間破獲大麻走私案，查獲第二級毒品大麻花毛重131.3公斤，市值2.9億元。

專案組自去年10月起即鎖定基隆港貨櫃管制區內3名櫃場員工，渠等涉嫌利用職務得進入港區之便，且熟悉港區相關運作，與私梟集團勾結，配合伺機將貨櫃內未報關之160.2公斤大麻毒品取出，再以化整為零方式運出港區，經專案組嚴加監控、於港區內24小時輪班守捕長達2週，順利於12月間將該私梟集團之8名犯嫌拘捕到案。

然而，基隆關於今年1月14日執行貨物查驗時發現，自泰國申報進口汽車零件之貨櫃內夾藏大麻花17箱（共262包），經查發現係另一販毒集團本欲循同一模式走私大麻，惟自泰國出口後，前案遭專案組緝獲，貨櫃進港後，原配合之收貨人因不敢報關取貨，靜置港區1個多月，專案組原打算守株待兔，預計等候私梟集團領貨時一網成擒，但該貨櫃卻靜置櫃場遲未報關，致案情陷於膠著。

專案組守捕期間，仍持續清查比對，意外發現該17箱毒品擺放於貨櫃內之排列方式似曾相似，嗅出可能與前案相關，進而就前、後案所有關係人及物證進行分析比對，查知該案應為另一私梟集團欲採相同模式走私大麻，乃於今年3月間主動出擊，順利拘捕收貨人蔡姓嫌犯，進而緝獲劉姓共犯及陳姓幕後主嫌；接二連三一舉瓦解兩大不法毒梟集團共計10人，查獲大麻近350公斤，市價逾5億元，並攔堵此一走私毒品管道。