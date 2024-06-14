每3個月去1次日本　他被海關攔下「問1題」愣住！過來人曝經驗

▲原PO被海關攔下。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

日本是多數台灣人最喜歡旅遊的國家，也是疫情解封後，大家出國的首選，有網友表示，疫情解封之後，幾乎每3個月都會去日本一次，3年下來已去過13次了，還沒有去過日本以外的國家，某次過海關時被問「為什麼到日本這麼頻繁？」她不禁笑喊「純粹喜歡去日本」。

原PO在臉書「日台交流広場」發文，近3年來，平均每3個月就會去日本一次，總共已經去了13次，沒有去過其他國家。然而，最近在大阪入境時，被海關攔下，問他為何這麼頻繁來日本，「是有什麼情況嗎？需要注意什麼嗎？」他坦言，純粹喜歡跑日本而已，不知道有沒有人有類似的經驗。

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貼文曝光，網友表示誠實回答就好了，「過度頻繁！怕犯罪吧！坦蕩回應他就好了」、「三個月到日本一次還好啦！就回答喜歡來日本因為近就好了」、「我朋友也被問過，老實回答就好」、「赴日252次，目前沒被問過」、「有被問就實話實說啊，看演唱會、觀光和蒐集百名城」、「回答就沒事了，反正就是找人聊天啊」。

也有網友分享，「從前比你更多，連續五六年裡基本上每2個月內最少來日本一次，有數次逗留接近90日，有一次被帶進房間見被主管問『為什麼常常來日本而且逗留那麼久？』只坦白說『因為非常喜歡你們國家、希望制覇（稱霸）47都道府縣！』主任和旁邊關員們一起笑了，然後送我去取行李，之後也沒有再被問過，再之後直接移居」。

根據交通部觀光署統計，今年1月到3月國人出國目的地，第一名就是日本，共有147萬9874人次。第二名是中國大陸，有61萬1327人次。第三名則是韓國，有30萬人次。