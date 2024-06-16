後悔沒多買！妹子「買1款台灣伴手禮」嚐一口大讚　網認出：識貨

▲原PO大讚來台灣必買。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

鳳梨酥、太陽餅、蛋捲等台灣名產，深受外國遊客歡迎，每個觀光客到台灣旅遊必買，一名大陸網友就分享，經由飯店員工推薦，購入一款「俄羅斯軟糖」，帶回家品嚐後相當滿意，口感驚為天人，棉花糖夾著核桃，又不會死甜，後悔當初沒多買一些，貼文曝光，掀起網友討論。

大陸網友在小紅書發文，「去台灣旅行看到這個軟糖，一定一定要買」，在飯店樓下被店員推薦了一款特別的軟糖，因為是冷凍的，所以只買了一條，棉花糖裡面夾著核桃，口感獨特，上頭白白的不是糖霜粉，因此味道不會過甜。

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原PO吃了一口後相當驚艷，忍不住大讚「很！好！吃！」後悔沒有多買幾條送給朋友，她試著在網路上尋找購買該商品的方式，但並未找到相關資訊，強烈建議來台遊玩的人，如果有機會，一定要多買幾條帶回家。

▲俄羅斯軟糖。（圖／翻攝自小紅書）



貼文曝光，有網友認出是知名老店「明星咖啡館」的招牌商品「俄羅斯軟糖」，讚原PO識貨，「北車附近的明星咖啡館招牌商品之一，現在還有出其他口味的軟糖，是蔣方良女士的家鄉味」、「明星咖啡館！名店啊！以前文人的聚會地」、「冷凍能擺2個月，越冰越Q，很經典，但價錢也不便宜」、「這家店很有名喔，算是老店了」。

據了解，「明星咖啡館」提供俄羅斯風味的餐點，包括核桃軟糖、核桃糕、羅宋湯、深海鱈魚等料理，其中手工軟糖更是前總統蔣經國夫人蔣方良的最愛。在台灣文學創作興盛的1960年代，許多文藝愛好者聚集在此，三毛、林懷民、白先勇、黃春明、吳念真、陳若曦等，都曾於此地寫作。

事實上，台灣有許多零食深受觀光客喜愛，之前也有大陸網友指出，上司從台灣帶回「裕珍馨奶油酥餅」，分給底下同組6個同事一人一盒，每個人都讚不絕口、還有人推薦「杏仁巧克力酥片餅乾」。泡麵也是許多人必買的商品之一，曾有一名網友分享，在桃園機場看到一名日本商務人士打開行李箱，裡面塞滿了滿漢大餐和台酒的杯麵。

▼明星咖啡館。（圖／記者袁茵攝）