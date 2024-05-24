到日本訪友「該帶哪種台灣名產？」　大票人點名1物：現在最流行的

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近準備赴日拜訪老朋友，不禁苦惱該帶哪種台灣名產作為伴手禮，於是上網發問。話題掀起熱烈討論，其中呼聲最高的莫過於烏魚子了；另外，像是高山烏龍茶、義美小泡芙也備受推崇。

網友日前在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文請益，「最近要去日本大阪拜訪老朋友，想請教一下各位社友們，一般日本人喜歡台灣的什麼名產？」

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同時，原PO也透露，10幾年前去拜訪該名友人時，帶了板橋的鳳梨酥跟嘉義的蛋捲，「超受歡迎的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

綜合網友評論，最受歡迎的非烏魚子莫屬，「據說日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」、「老一輩的日本朋友很常在烏魚子季節時，來台灣採購烏魚子回日本，價格跟日本差很多，且台灣製作的品質都還不錯」、「嘉德鳳梨酥、阿里山高山茶、一口吃烏魚子」、「烏魚子！在日本很貴，送這個會很開心」、「有點年紀的朋友，送烏魚子跟烏龍茶葉都不錯喔！烏魚子要教他們料理方式，是很棒的下酒菜，他們蠻喜歡的」、「我現在都帶烏魚子，每一個收到都驚喜萬分」。

另外，不少人也推薦道，「看年齡分佈，年輕人出乎意料喜歡義美小泡芙」、「聽我日籍老師說是茶葉」、「台灣LV手提袋也很受歡迎」、「東方美人茶或日月潭紅茶」、「阿里山烏龍茶」、「以前我的日本朋友很喜歡台灣的麻糬，小包裝的很合日本人收禮物的習慣」、「沙琪瑪，意外受長者歡迎」、「大甲芋頭酥、台中太陽餅也不錯」、「以前在日商上班，年紀稍長的日本人很愛買茶葉跟紹興酒」。

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