24歲嫩妹當總裁爆紅！她才是A股「史上最年輕女總裁」正面照曝光

▲24歲女生當上市公司總裁。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

A股再現「00後」高管！大陸獅頭科技發展股份有限公司（以下簡稱「獅頭股份」）6月14日披露，聘任吳靚怡女士為公司總裁，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。簡歷顯示，吳靚怡年僅24歲。她26歲的哥哥吳家輝，則是獅頭股份的董事長。不過，陸媒曝光，鑫磊股份總經理鐘佳妤是目前A股最年輕的女總裁。

公告同時顯示，公司董事會於當日收到董事、總裁朱繼敏提交的辭職報告，朱繼敏因個人原因申請辭去公司董事、總裁職務，辭職後不再擔任公司及子公司任何職務。

獅頭股份14日發布的《關於公司部分董事、高級管理人員變動的公告》中，附上了吳靚怡的簡歷。簡歷顯示，吳靚怡出生於2000年5月，畢業於哥倫比亞大學，獲企業風險管理碩士學位，研究生學歷。目前，吳靚怡擔任上海玖融資訊科技合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人、重慶致美科技發展有限公司副總裁、天驕智慧服務集團董事，獅頭股份自有寵物糧品牌「鮮出格」業務負責人。

吳靚怡未直接持有獅頭股份股票，通過上海遠涪企業管理有限公司（下稱「上海遠涪」）及上海樺悅企業管理有限公司（下稱「上海樺悅」）間接控制公司6606.49萬股股份，為公司實際控制人。

6月14日，獅頭股份股價報3.91元（人民幣，下同），以間接持股比例推算，吳靚怡持有的獅頭股份市值超過1.29億元。

在外界看來，吳靚怡的總裁之路似乎十分順暢。事實上，這一切都源自於其家族多年的計劃和佈局。吳靚怡的父親吳旭曾是獅頭股份的實際控制人，早在2021年就開始著手將公司控制權轉移給子女。

2021年1月，上海玖融資訊科技合夥（簡稱「玖融資訊」）向重慶玖日單方增資1.9億元。同年4月，吳旭將持有的玖融資訊0.10%的合夥份額轉讓給女兒吳靚怡。此後，吳靚怡和哥哥吳家輝陸續擔任獅頭股份董事和監事。去年3月，吳家輝更是在董事會換屆選舉中成為公司董事長，吳家兄妹成功將獅頭股份收入囊中。

身居重要崗位，擺在吳家輝、吳靚怡兄妹面前的困難並不少。2023年度，獅頭股份營業收入只有4.58億元，在上市公司中屬於最靠後的一部分；同時還錄得虧損7759.22萬元。目前公司總市值只有9億元，在5000多家A股公司當中排名倒數200名左右，是一只典型的微盤股。

▲鑫磊股份總經理鐘佳妤。（圖／翻攝自鑫磊股份官網）

吳靚怡此次出任獅頭股份總裁，意味著A股誕生了兩位24歲的女總裁。她此番就任後，將成為A股史上第二年輕的總裁。此前，鐘佳妤於去年10月受聘為鑫磊股份總經理。鐘佳妤今年也是24歲，但她比吳靚怡的年紀小2個月。

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