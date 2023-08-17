恆大陷債務風暴「高管」新資曝　董事及最高行政人員酬金3.49億元

▲恆大集團。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

恆大集團2022年ESG報告顯示，截至2022年12月31日，恆大集團董事及最高行政人員酬金總計為7995.2萬元人民幣（約3.49億元新台幣）。董事會主席許家印薪酬為12.6萬元人民幣（約55.06萬元新台幣），值得注意的是，被稱為許家印「左右手」之稱的夏海鈞雖已離職，但在2022年仍領了2123.1萬元人民幣（約9280萬元新台幣）的薪酬。

▲恆大集團前行政總裁夏海鈞。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，在2022年的ESG報告中，集團共流失58077名員工，其流失率達到36%；期間新招募40120名員工，新招募比為39%。與員工總數減少相對應的是總僱員成本大幅降低，可謂是腰斬。報告顯示，截至2022年12月31日止年度，集團總僱員成本（包括董事酬金）約46.3億元（人民幣，下同），這一數據在2021年是140.7億元，2020年則是290.2億元。

恆大集團的高管也不例外，2022年的薪酬幾乎全員減半。恆大集團執行董事、總裁肖恩薪酬為2452萬元，2021年是4414萬元；恆大集團執行董事兼常務副總裁、房車寶集團董事長史俊平薪酬為872.6萬元，2021年是1969.1萬元；集團副總裁劉振的薪酬為471.2萬元，2021年為921.8萬元。

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

其餘高管中，執行董事、首席財務官、集團副總裁錢程的薪酬也由2021年的855.5萬元降至456萬元；潘大榮由2021年的1638.8萬元降至878.5萬元，黃賢貴也由968.2萬元降至470.5萬元。

至於在恆大2020及2021兩年領到平均2億元薪酬的夏海鈞，雖因涉及恆大物業134億元存款質押被相關銀行強制執行事項離職，在2022年仍領到2123.1萬元的薪酬。