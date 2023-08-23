台北當高管「被逼辭職回老家」　準公婆1句話洗腦！全場喊母湯

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友穩定交往，兩人也有結婚的打算，無奈未來公婆一見面，就會要求他們放棄台北的工作，希望兒子回老家陪她開店，而她做個業務助理或行政就好，現任公司高管的她不知如何是好，猶豫是該放棄結婚，還是乾脆直接黑化。

女網友在「匿名公社」大吐苦水，未來婆婆每次見面，就會一直要求他們放棄台北的工作，除了希望他們搬回老家住，也想一起合開餐飲店，這讓身為公司高管又想在台北買房的她十分為難。

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原PO接著表示，準婆婆執意要他們搬回去住，還要她換個業務助理或行政的工作就好，「去未來公婆家，夏天不能穿短褲，露肩露膝蓋都不行，如果要從事戶外體育活動，短褲或無袖也不可以；常問要不要幫忙洗碗，他們都說不用，結果私底下跟男朋友抱怨，我都不幫忙洗碗煮飯；然後還要求我，結婚只要簡單，就是登記什麼禮都不用收。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

種種情況令她相當苦惱，不禁直呼「想保持界線感跟不被情緒勒索，我只想到都不回去，過年再請男朋友（未來老公）帶禮回去就好，麻煩各位學姐們給與意見了！」

對此，網友們紛紛回應，「有這種家長，不分手還等什麼？」「男友的態度很重要！如果不支持妳的想法，就可以直接放生了吧」、「婚前腦袋進水，就是婚後的淚水」、「這樣還不跑等生利息嗎？」「婚前看似沒問題的，婚後都一堆問題了，這種家庭妳怎麼還敢嫁？保證一定後悔」、「先問妳未來老公的意思吧！如果他不在乎妳的感受，長痛不如短痛」。