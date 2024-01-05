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陸96間央企老董2022年薪公布　中海油黨委書記汪東進419萬居首

▲渤海油田上的中海油公司採油平台。（圖／CFP）

▲渤海油田上的中海油公司採油平台。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國資委近期對外公開央企負責人2022年度薪酬資訊，96間央企分別公布相關負責人年薪收入情況。其中，2022年度央企負責人應付年薪最高的是中國海洋石油集團有限公司黨組書記、董事長汪東進，應付年薪達到96.08萬元人民幣（約419萬元新台幣）。

▲大陸央企老董2022年應付薪酬前十名（單位：人民幣）。（圖／記者魏有德製）

▲大陸央企老董2022年應付薪酬前十名（單位：人民幣）。（圖／記者魏有德製，下同）

《光明網》報導，央企高管薪酬收入由三個部分組成，稅前薪酬為應付薪酬加上社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分以及其他貨幣收入，應付薪酬由國資委核定。

公開資訊顯示，大陸96間央企董事長在2022年應付年薪排行前五依序為，中海油集團有限公司黨組書記、董事長汪東進，應付年薪達到96.08萬元（人民幣，下同）；中國石油化工集團有限公司黨組書記、董事長馬永生，應付年薪達到95.34萬元；中國石油天然氣集團有限公司黨委書記、董事長戴厚良排名第三，應付年薪95.29萬元；中國移動通信集團有限公司黨組書記、董事長楊傑，應付年薪為94.76萬元及招商局集團有限公司董事長繆建民，應付年薪為94.47萬元。

▲大陸央企老董2022年應付薪酬前十名（單位：人民幣）。（圖／記者魏有德製）

六至十名依序為，國家能源投資集團有限責任公司黨組書記、董事長劉國躍，應付年薪為94.07萬元；中國遠洋海運集團有限公司黨組書記、董事長萬敏，應付年薪為93.55萬元；國家電網有限公司黨組書記、董事長辛保安，應付年薪為93.53萬元；華潤（集團）有限公司董事長王祥明，應付年薪為93.47萬元及國家電力投資集團有限公司原黨組書記、董事長錢智民，應付年薪為93.16萬元。

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