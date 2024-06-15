黃仁勳財富一天增加646億　「身價破3.75兆」成全球第11大富豪

▲黃仁勳身價3.75兆成「全球第11大富豪」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

NVIDIA（輝達）執行長兼聯合創始人黃仁勳由於NVIDIA股價狂飆，他的身價最近幾個月也不斷攀升，彭博億萬富翁指數資料，他昨日（14日）才登上全球富豪榜第12名，今日（15日）財富又增加20億美元（約新台幣646億元），以身價1160億美元（約3.75兆台幣）衝上富豪榜第11名。

根據彭博億萬富翁指數，黃仁勳2023年12月底淨資產為440億美元（約新台幣1.42兆元），然而隨著NVIDIA股價狂飆，他的財富最近幾個月也不斷攀升，14日才剛以1140億美元（約新台幣3.69兆元），擠下印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），登上全球富豪榜第12名，15日又以身價1160億美元，擠下戴爾電腦創辦人戴爾（Michael Dell），衝上富豪榜第11名。

黃仁勳若要擠進彭博億萬富翁指數前10名，下一個要超越的對象是「股神」巴菲特，巴菲特15日淨資產達到1340億美元（約新台幣4.33兆元），比黃仁勳多180億美元（約新台幣5822億元），第一名目前是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），淨資產達到2060億元（約新台幣6.71兆元）。