　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃仁勳資產超越印度首富　全球富豪排名上升到第12名

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳於富豪榜上排名持續上升。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

根據彭博億萬富翁指數，人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在全球富豪榜上排名第12位，其財富已超越印度首富安巴尼，以及在印度位居第2的大亨阿達尼。

馬來西亞英文媒體「優勢」（The Edge）今天報導，黃仁勳今年迄今財富遽增698億美元（約新台幣2兆2600億元）後，其淨資產總值達1140億美元（約新台幣3兆6900億元），在彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）排名第12名。

安巴尼（Mukesh Ambani）與阿達尼（Gautam Adani）則各別以1120億及1060億美元，在榜上分居第13、14名。

同時，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）以總淨資產2070億美元，重奪全球首富寶座。

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）則以2060億美元居次，法國奢華品牌酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）以2040億美元排名第3位。

ET快訊
老父「4500萬財產全留給長子」　2女兒靠1招拿回遺產
一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」　過來人笑：你老了
快訊／王力宏請辭金曲獎演出！文化部證實：整段演出都沒了
眾網紅受波特王爆料牽連！　呱吉認了：也收過邀約
丈夫罹癌！妻傷心過度「心碎而死」　他3天後也走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男盜賣特斯拉「專利機密技術」　還在中國開公司

又是氣候變遷　太平洋海岸灰鯨「體長縮水1.65公尺」

黃仁勳資產超越印度首富　全球富豪排名上升到第12名

長髮女簽證逾期被開罰　竟「脫光闖海關」全場驚呆　

百分之一的奇蹟！母象誕下龍鳳胎小象　泰國史上首例

巴黎奧運熱爆！史丹佛發明「秘密武器」　冷卻血液直接散熱

泰男失去生命跡象20分鐘送醫　突「復活」一路狂跑3km返家

以媒：黎巴嫩向以色列北部發射數枚反坦克飛彈

結縭10年丈夫罹癌！妻傷心過度「心碎而死」　他3天後也走了

快訊／東京觀光巴士砍人！　外籍男身中數刀

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

掉包薩摩耶看熟人反應　朋友秒識破：你不是牠！

男盜賣特斯拉「專利機密技術」　還在中國開公司

又是氣候變遷　太平洋海岸灰鯨「體長縮水1.65公尺」

黃仁勳資產超越印度首富　全球富豪排名上升到第12名

長髮女簽證逾期被開罰　竟「脫光闖海關」全場驚呆　

百分之一的奇蹟！母象誕下龍鳳胎小象　泰國史上首例

巴黎奧運熱爆！史丹佛發明「秘密武器」　冷卻血液直接散熱

泰男失去生命跡象20分鐘送醫　突「復活」一路狂跑3km返家

以媒：黎巴嫩向以色列北部發射數枚反坦克飛彈

結縭10年丈夫罹癌！妻傷心過度「心碎而死」　他3天後也走了

快訊／東京觀光巴士砍人！　外籍男身中數刀

Toyz入獄30天寄80頁手寫信！　篠崎泫重複看甜喊：出成哈利波特

瘦不下來？營養師教你8招提升代謝率　原來吃辣也管用

男盜賣特斯拉「專利機密技術」　還在中國開公司

錯過完封「氣自己」　猛登喜歡台北大巨蛋

女騎士載男友路口遭撞飛　休旅車衝落農田...3人受傷送醫

又是氣候變遷　太平洋海岸灰鯨「體長縮水1.65公尺」

驚！松鼠誤觸電燒焦亡　彰市160戶停電40分鐘

逆轉再逆轉！郭嚴文「道歉」超前一擊　味全龍客場復仇悍將

王力宏請辭金曲追思李玟表演　文化部證實「整段演出都沒了」

蘇俊賓出席徵才活動　肯定退輔會職訓中心培育企業專才

國2翻車釀2傷！傷者躺內車道…平口高衩辣妹急揮手示警

國際熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

北韓多名傘兵「金正恩愛女」面前活活摔死！

美4m巨鱷「生吞女遊民」！警剖肚挖屍畫面曝

即／福島核電廠員工「測輻射量」後倒地身亡！

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

即／東京觀光巴士砍人！1男身中數刀

快訊／台女遭澳洲通緝抓到了！

「拜登在幹嘛？」G7峰會失神亂晃！一臉呆滯

即／LINE Pay宣布「退出日本市場」！

吃冰咬到硬塊　醫吐出來一看是「人類手指」

俄男跳傘失敗墜地亡　頭頂攝影機全拍下

沖繩「破紀錄大雨」水淹大腿！民眾急涉水推車

女同意發生性行為　男「偷拔保險套」關4年

更多熱門

相關新聞

慧友連飆9根停板　衝上近17年新高

慧友連飆9根停板　衝上近17年新高

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台兩周期間，被外界形容掀起「仁來瘋」，他在演講時秀出逾40家「黃仁勳概念股」隔天大漲，其中，慧友（5484）更是從那天開始一路連續跳9根漲停板，6月14日一開盤再度亮燈衝上60.5元漲停鎖死，創下2007年以來，近17年新高。

3招搶搭「輝達」發財列車　1檔ETF報酬率破30%

3招搶搭「輝達」發財列車　1檔ETF報酬率破30%

王大陸10年前就穿「黃仁勳風」！　嫩照遭柯震東出賣：走很前面

王大陸10年前就穿「黃仁勳風」！　嫩照遭柯震東出賣：走很前面

中國生成式AI正「迎頭趕上」美國

中國生成式AI正「迎頭趕上」美國

價值突破1兆美元！　蘋果蟬聯「全球最有價值品牌」

價值突破1兆美元！　蘋果蟬聯「全球最有價值品牌」

關鍵字：

NVIDIA輝達黃仁勳

讀者迴響

熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

Sandra認「其實已結婚2年」！

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面