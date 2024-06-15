黃仁勳逛夜市、外賓去釣蝦場　他質疑：台灣沒更深層的文化底蘊？

▲輝達執行長黃仁勳晚間到夜市用餐，離場面對粉絲要求來者不拒。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

輝達執行長黃仁勳日前在台灣到各大夜市大啖美食，粉絲爭相合照。不過，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖質疑，台灣文化只剩下吃吃喝喝了嗎？且日前總統賴清德就職，竟帶外賓去釣蝦場，台灣沒有更深層的文化底蘊嗎？台灣文化不是只有夜市、釣蝦場，就算不喜歡跟中國沾上邊，好歹逛逛華山、松菸、寶藏巖藝術村，也可以看到真正本土的創意。

陳學聖指出，520總統賴清德就職時，他邀友邦使團、外賓到釣蝦場，卻過故宮而不入；而黃仁勳只逛夜市，這可以是生活樂趣的一部份，但除了這以外，台灣難道沒有更深層的文化底蘊，讓這些指標性人物感興趣的嗎？而且更易給人一種錯覺，台灣文化除了抄襲之外，就只剩下吃吃喝喝了。

陳學聖續指，立委葛如鈞日前踢爆，巴黎文化奧運台灣館主視覺運用了一款圖案，竟跟蘋果的emoji符號高度相似，請問從台文館吉祥物「阿龍」抄襲中國大陸繪師原創，520就職典禮主視覺與國外藝術家高度相似，到這次巴黎奧運台灣館疑似抄襲事件，可謂「抄抄抄，連環抄」，台灣是不是要「升級」為「抄襲王國」了？

陳學聖表示，他本以為抄襲之風僅止於學術論文，特別是政治人物為了「鍍金」洗學歷，找助理捉刀，而發生如林智堅、鄭文燦等一個接一個的學位論文抄襲醜聞，想不到連以創意為傲的設計，也開始接連出現抄襲之風，這到底是哪裡出了問題，文化部真的要好好認真檢討。

「從政治界到設計界的抄襲歪風和死不認錯」，陳學聖感嘆，是政治污染了藝術，上樑不正下樑歪。不費吹灰之力，剽竊他人辛苦耕耘的果實，叫那些真正兢兢業業努力從事原創的藝文工作者，情何以堪？

陳學聖表示，幾個月前復興商工美展學生以AI繪圖的抄襲事件，傳出校方關切吹哨學生，意圖掩蓋，使這所設計名校多年累積的聲譽毀於一旦。被抖出來的設計抄襲只是冰山一角，實際上可能有更多黑數存在。

日前黃仁勳說台灣是AI最重要的國家，但陳學聖認為，真正廣泛應用的文化層面，如繪圖、廣告行銷、程式設計等等，才是真的軟實力，不能因為競爭力不足就放棄。台灣文化不是只有夜市、釣蝦場，就算不喜歡跟中國沾上邊，好歹逛逛華山、松菸、寶藏巖藝術村，也可以看到真正本土的創意。