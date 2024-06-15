海峽論壇見王滬寧　連勝文：兩岸友誼不要被少數偏激言論影響

▲連勝文出席第十六屆海峽論壇。（圖／記者任以芳攝）



記者崔至雲／台北報導

海峽論壇15日於福建廈門舉行，國民黨由副主席連勝文率代表團參加，今日上午大會開始前與台灣各界代表一同會見政協主席王滬寧。連勝文致詞時表示，不要讓兩岸年輕人之間的友誼，被少數偏激的言論所影響。無論兩岸關係如何跌宕起伏，青年交流絕對不能停止。

連勝文在海峽青年論壇致詞時表示，國民黨推動兩岸青年交流的目的，就是希望為年輕人創造更多積極互動的機會，不要讓兩岸年輕人之間的友誼，被少數偏激的言論所影響。無論兩岸關係如何跌宕起伏，青年交流絕對不能停止。聚焦文化體育和科技創新領域，讓青年多交朋友、互惠合作，才是推動和平發展，確保台海安全的最佳方式。

連勝文在會見王滬寧時表示，當前台灣多數民眾希望兩岸之間能夠和平相處、互惠友好，這是任何人都不能忽視的台灣主流民意。希望大陸與台灣之間能夠延續過去許多具有正面意義的作法，國民黨也會繼續努力，讓兩岸未來能進入一個充滿善意的正向循環。

連勝文在隨後的海峽論壇大會致詞時表示，國民黨是一個擁有一百三十年歷史、重視誠信的政黨，過去這幾十年來一直在九二共識、反對台獨的政治基礎上，與大陸方面展開各種對等交流，以推動兩岸邁向和平雙贏，這些理念從未改變。連副主席強調，有鑑於兩岸關係近年來的起伏與動盪，更可以證明國民黨長期以來堅持的路線，才能真正為台海帶來和平穩定，並同時為兩岸人民創造福祉。

連勝文指出，兩岸人民都是中華民族的一份子，同為中華歷史文化的傳承者，也是中華文明美好未來的開創者。也呼籲，要珍惜兩岸前輩們努力所得來不易的和平契機，從而在和平雙贏的道路上堅定不移地向前邁進，以廣闊的胸襟共同面對各種挑戰。

連勝文一行將於今日下午拜訪台商企業，16日上午參訪漳州古城，並於下午分別搭機返台。

