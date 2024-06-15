賴清德：海洋是台灣通往世界的道路　盼「海洋三法」提升韌性

▲總統賴清德出席「第五屆國家海洋日慶祝活動暨雲林艦成軍典禮」。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（15日）前往高雄出席「第五屆國家海洋日慶祝活動」時表示，台灣是海洋國家，海洋是台灣通往世界的道路，政府推動「海洋3法」，提升海洋環境的韌性，期盼未來，中央、地方共同努力，繼續發揮海洋國家、海洋城市的優勢，讓台灣迎風起航，在通往世界的偉大航道上，走得更遠、更穩、更精彩。

賴清德提到，今年聯合國世界海洋日主題是「喚醒新深度」，期待人類對海洋的理解、同情、合作和承諾，都能更加深遠。台灣四面環海，海洋是台灣通往世界的道路，當台灣人民更理解海洋，台灣與世界的連結也就更深。

賴清德說，因此，他將「探索海洋」作為重要的政策方向，包括：積極投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，希望台灣藉由海洋，提升國家競爭力，讓經濟與產業往更多面向發展；同時，政府也推動「海洋3法」，提升海洋環境的韌性。

賴清德細數，在海委會主委管碧玲帶領下，《海洋產業發展條例》完成立法、《海洋污染防治法》已經修正，「海洋保育法」草案也剛通過立法院的初審程序。政府會繼續努力，讓海洋法制更加完備，也讓台灣更有力量促進海洋永續發展。

賴清德指出，今天現場除了有上百艘的帆船和獨木舟，還有新造4000噸級巡防艦「雲林艦」，這是「國艦國造」的成果，也是總統蔡英文領導國家的重要政策，向世界傳遞台灣守護民主的決心。

今日包括總統府秘書長潘孟安、海委會主委管碧玲、高雄市長陳其邁、國防部長顧立雄、環境部長彭啓明、交通部長李孟諺、退輔會主委嚴德發、海委會副主委兼海巡署署長張忠龍、立法委員邱議瑩、李昆澤、賴瑞隆、黃捷、林倩綺、帛琉共和國駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）伉儷及各國駐台使節代表等，均出席此活動。

▲總統賴清德出席「第五屆國家海洋日慶祝活動暨雲林艦成軍典禮」。（圖／總統府提供）

▲雲林艦。（圖／翻攝自海巡署艦隊分署臉書）