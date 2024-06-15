　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：海洋是台灣通往世界的道路　盼「海洋三法」提升韌性

▲▼總統賴清德出席「第五屆國家海洋日慶祝活動暨雲林艦成軍典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「第五屆國家海洋日慶祝活動暨雲林艦成軍典禮」。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（15日）前往高雄出席「第五屆國家海洋日慶祝活動」時表示，台灣是海洋國家，海洋是台灣通往世界的道路，政府推動「海洋3法」，提升海洋環境的韌性，期盼未來，中央、地方共同努力，繼續發揮海洋國家、海洋城市的優勢，讓台灣迎風起航，在通往世界的偉大航道上，走得更遠、更穩、更精彩。

賴清德提到，今年聯合國世界海洋日主題是「喚醒新深度」，期待人類對海洋的理解、同情、合作和承諾，都能更加深遠。台灣四面環海，海洋是台灣通往世界的道路，當台灣人民更理解海洋，台灣與世界的連結也就更深。

賴清德說，因此，他將「探索海洋」作為重要的政策方向，包括：積極投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，希望台灣藉由海洋，提升國家競爭力，讓經濟與產業往更多面向發展；同時，政府也推動「海洋3法」，提升海洋環境的韌性。

賴清德細數，在海委會主委管碧玲帶領下，《海洋產業發展條例》完成立法、《海洋污染防治法》已經修正，「海洋保育法」草案也剛通過立法院的初審程序。政府會繼續努力，讓海洋法制更加完備，也讓台灣更有力量促進海洋永續發展。

賴清德指出，今天現場除了有上百艘的帆船和獨木舟，還有新造4000噸級巡防艦「雲林艦」，這是「國艦國造」的成果，也是總統蔡英文領導國家的重要政策，向世界傳遞台灣守護民主的決心。

今日包括總統府秘書長潘孟安、海委會主委管碧玲、高雄市長陳其邁、國防部長顧立雄、環境部長彭啓明、交通部長李孟諺、退輔會主委嚴德發、海委會副主委兼海巡署署長張忠龍、立法委員邱議瑩、李昆澤、賴瑞隆、黃捷、林倩綺、帛琉共和國駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）伉儷及各國駐台使節代表等，均出席此活動。

▲▼總統賴清德出席「第五屆國家海洋日慶祝活動暨雲林艦成軍典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「第五屆國家海洋日慶祝活動暨雲林艦成軍典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼雲林艦。（圖／翻攝自海巡署艦隊分署臉書）

▲雲林艦。（圖／翻攝自海巡署艦隊分署臉書）

ET快訊
Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船
快訊／飆到40度！　今日前10名高溫排行曝
台中3億車隊迎娶　絕美新娘丟衝鋒槍：我脾氣比較大啦！
「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！5身分線索曝：涉黑社會
高溫飆39.5度！　創今年最熱紀錄
快訊／民宅起火狂冒煙！兒子身亡、爸爸搶救中
後悔斷交？多明尼加宣布「優先發展半導體」　喊話歡迎台灣資本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「青鳥」醞釀罷免藍委　高嘉瑜談成功2要件

賴清德：海洋是台灣通往世界的道路　盼「海洋三法」提升韌性

首度主持海巡艦艇成軍　賴清德今登「雲林艦」

北市公車司機7萬薪仍缺人　議員籲市府加薪搶人

彰化虧沈伯洋精神狀態正常嗎？　柯文哲狂嗑芭樂模樣曝

蕭美琴感謝警察一起「上山下海」　細數4政策：政府會做堅實後盾

海峽論壇見王滬寧　連勝文：兩岸友誼不要被少數偏激言論影響

G7峰會首挺台參與國際組織　外交部：強化民主陣營韌性

G7重申台海和平穩定　總統府：共同守護民主自由

葉元之免煩惱？　高嘉瑜曝「2條件」：徐巧芯才最有可能被罷免

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

費德勒畢典致詞談人生課　沒有事情是「毫不費力」

「青鳥」醞釀罷免藍委　高嘉瑜談成功2要件

賴清德：海洋是台灣通往世界的道路　盼「海洋三法」提升韌性

首度主持海巡艦艇成軍　賴清德今登「雲林艦」

北市公車司機7萬薪仍缺人　議員籲市府加薪搶人

彰化虧沈伯洋精神狀態正常嗎？　柯文哲狂嗑芭樂模樣曝

蕭美琴感謝警察一起「上山下海」　細數4政策：政府會做堅實後盾

海峽論壇見王滬寧　連勝文：兩岸友誼不要被少數偏激言論影響

G7峰會首挺台參與國際組織　外交部：強化民主陣營韌性

G7重申台海和平穩定　總統府：共同守護民主自由

葉元之免煩惱？　高嘉瑜曝「2條件」：徐巧芯才最有可能被罷免

韓網熱門／娜璉對粉絲是真愛！　花6個月「拍370張拍立得」一一簽名分送

俄客機緊急迫降「機身斷成兩截」　恐怖畫面曝！41人奇蹟生還

Apo忍腳傷擺拍露貴公子氣息　與李俊昊好默契戴紅寶石珠寶錶

00940解套逾萬人先下車！　台股ETF股東數前十大唯一逆勢減少

杉谷拳士高喊「我愛小籠包」　被女孩包圍最喜歡Jessy

軍事情報學校爆性騷！男襲臀遭退訓　提告求償150萬二審吞敗

「青鳥」醞釀罷免藍委　高嘉瑜談成功2要件

黃仁勳回台最愛一味終於公開了　連地方媽媽都炒得出來

熱翻！台東太麻里飆40度　今日前10名高溫排行曝

賴清德：海洋是台灣通往世界的道路　盼「海洋三法」提升韌性

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

政治熱門新聞

黃仁勳逛夜市、外賓去釣蝦場　他質疑：台灣沒更深層的文化底蘊？

雲林縣府傳職場霸凌！新聞處22人13人調職

核三1號機將停機　6月中功率遞減運轉

藍委問ChatDPP造謠？　卓榮泰：資訊不完整

青鳥6／19至6／21重返立院

黃智賢轟黃國昌　「政客極品什麼事都幹得出來」

雲林最美新聞處長驚傳離職　卓宜姿證實健康因素亮紅燈

馬爭「兩國與兩岸不同概念」　余茂春：沒事找事

中華亞太民調：61.4％挺國會改革覆議

2026新北市長選戰　郝龍斌揭侯友宜態度：國民黨誰能贏就支持

前白宮官員：軍隊改革需道德和政治勇氣

空間變大！文湖線車廂拆柱子　北捷：每列載客數增至420名

擋不住！《黨產條例》修正案闖關成功　黃捷轟：全台最大強盜

中共圍台軍演將再來？　他指「1關鍵」

更多熱門

相關新聞

首主持海巡艦艇成軍　賴清德今登「雲林艦」

首主持海巡艦艇成軍　賴清德今登「雲林艦」

為慶祝國家海洋日，總統賴清德今（15日）上午前往高雄主持「雲林艦成軍典禮」。他表示，政府推動國艦國造，2018年到2027年將打造141艘新式海巡艦艇，「雲林艦」就是現役及建造中海巡艦最大型的4艘之一，展現更強大的海巡守護力量。賴親登臨4千噸級雲林艦，這也是他上任後首度主持海巡艦艇成軍典禮，別具意義。

多明尼加總統宣布：優先發展半導體

多明尼加總統宣布：優先發展半導體

G7峰會挺台參與國際組織　外交部感謝

G7峰會挺台參與國際組織　外交部感謝

G7重申台海和平穩定　總統府感謝

G7重申台海和平穩定　總統府感謝

林佳龍設宴向「頭號外交官」請益　藍營前外長錢復也在列

林佳龍設宴向「頭號外交官」請益　藍營前外長錢復也在列

關鍵字：

賴清德國家海洋日海洋3法海洋發展台灣

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面