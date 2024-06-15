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南消玉井分隊獲贈體能器材　多元訓練增益山區警義消執勤效能

▲台南市消防局第二救災救護大隊於15日，在玉井分隊辦理玉井望明里林家捐贈「消防戰技體能訓練器材」儀式，由大隊長代表回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊於15日，在玉井分隊辦理玉井望明里林家捐贈「消防戰技體能訓練器材」儀式，由大隊長代表回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊於15日，在玉井分隊辦理玉井望明里林家捐贈「消防戰技體能訓練器材」儀式，由大隊長代表回贈感謝狀，另長期關注消防權益周奕齊議員亦出席認可，表達此善舉對消防工作的支持及肯定，林家善心足為社會標竿、義行典範，以期在充實搶救效能之際，更盼預防消防人員職業傷害。

▲台南市消防局第二救災救護大隊於15日，在玉井分隊辦理玉井望明里林家捐贈「消防戰技體能訓練器材」儀式，由大隊長代表回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防人員備勤時間長，出動就可能需耗費大量精神與體力，平時體能就顯得相當重要，此次協商獲捐之器材緣由，承蒙玉井林瑞清先生體恤消防工作，常需負重執行救災救護勤務，執行搬運急病或受傷患者甚是災害救援，長期下來許多同仁或多或少有骨骼肌肉等傷害，為讓同仁擁有更完善體能訓練器材，進而養成適當運動習慣，玉井分隊長蘇哲緯說，選購目標分為重量及心肺訓練兩大部分，未來在體技能訓練一同分享強化基本體力，以求應對辛勞消防工作同時防範勤務受傷風險。

▲台南市消防局第二救災救護大隊於15日，在玉井分隊辦理玉井望明里林家捐贈「消防戰技體能訓練器材」儀式，由大隊長代表回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次贊助經費也加碼，捐贈予玉井消防自發原創設計長、短袖隊服，挑選無感透氣、排汗快乾供人員備勤穿著，出勤救災案件不只便利舒適且形象專業，統一化服裝也象徵體現團隊精神。

▲台南市消防局第二救災救護大隊於15日，在玉井分隊辦理玉井望明里林家捐贈「消防戰技體能訓練器材」儀式，由大隊長代表回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，考量例行對人員主要肌群進行力量及耐力測量及訓練，是維持消防戰力不可或缺的一環，故在重量及心肺訓練增購如下：一、重量訓練器材包含：多功能健身綜合訓練架（合併史密斯、飛鳥滑輪阻力設備）、多對配重啞鈴與三層架、訓練專用硬舉台、直立式槓鈴槓片收納架、多對配重槓片與多種重訓配件。二、心肺訓練器材含有：電動雙槳划船機、健美風扇車、12公尺健身戰繩。

▲台南市消防局第二救災救護大隊於15日，在玉井分隊辦理玉井望明里林家捐贈「消防戰技體能訓練器材」儀式，由大隊長代表回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，政府資源有限，但民力無窮，透過善心捐款挹注運動器材之科技輔助，良善第一線救災人員戰技體能，間接提高災害搶救效率，希能保障弟兄與公眾的生命財產安全。

▲台南市消防局第二救災救護大隊於15日，在玉井分隊辦理玉井望明里林家捐贈「消防戰技體能訓練器材」儀式，由大隊長代表回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防「戰技體能」是影響救災救護任務完成之重要關鍵，希望可以藉此提供消防人員良好的體能訓練風氣，讓弟兄均可在不受傷的情況下，增益心肺功能及肌耐力，在執行勤務時能保有最佳體能，保護他人也保護自己。

▲台南市消防局第二救災救護大隊於15日，在玉井分隊辦理玉井望明里林家捐贈「消防戰技體能訓練器材」儀式，由大隊長代表回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊王騰毅大隊長提到，玉井林家已於去年曾捐贈本大隊全體同仁120顆勤務密錄器，萬分感謝再次善行提供消防警義消有更完善的運動環境，此義舉也將協助弟兄鍛鍊體能、保持身體健康，能在值勤上有很大的幫助，讓消防同仁安全救災，讓市民朋友安心生活。

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