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土城惡火3死！傳鋰電池遇水爆炸釀禍　專家糾正：大量灌水才正確

▲新北土城惡火3死。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲新北市土城區今凌晨發生惡火釀3死。（圖／記者黃彥傑攝）

記者白珈陽／台中報導

新北市土城區延壽路一處民宅今（13）日凌晨發生大火，造成4樓一家住戶5人受困，其中3人不幸罹難，僅有父親及女兒逃生。外傳本案火警原因是因「被害人用水潑灑起火的鋰電池導致發生爆炸」，不過消防專家林金宏指出，鋰電池遇水爆炸是錯誤觀念，要消滅起火的鋰電池的確要使用大量的水去澆灌，他也在臉書粉絲專頁教導民眾正確消防知識。

本案發生於今日凌晨3時許，土城區延壽路一處華夏大樓4樓發生火警，造成3人死亡，消防局初判起火原因為鋰電池燃燒，當地里長說，事發當時由該戶爸爸發現火勢，緊張之下用水去潑鋰電池，過程中電池爆炸。

▲▼土城民宅惡火。（圖／記者羅翊宬攝）

▲土城民宅暗夜惡火。（圖／記者羅翊宬攝）

林金宏曾任消防署火災調查組專門委員及災害管理組長，他接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，鋰元素確為禁水物質，禁水物質一遇水容易產生爆炸，但鋰電池內部是鋰的化合物，而非鋰元素，鋰的化合物碰到水則不會爆炸，他比喻，「鹽會溶於水，但若將鹽與雞蛋炒在一起，鹽已經混入雞蛋裡，再將蛋丟進水裡，蛋不會溶於水中。」鋰元素跟鋰的化合物，不能等同而論。

林金宏說，事實上，鋰電池噴水會出現爆炸，是因為鋰電池起火後本就很容易出現爆炸現象，本案最有可能的狀況是，噴水時剛好這個鋰電池正要爆炸，外界才會誤以為是噴水引起爆炸。

他說，情況正好相反，鋰電池火災是要用大量的水搶救，反而不能用一般的滅火器。他解釋，鋰電池會有起火的情形，是因鋰電池本身已經在持續發熱，滅火器能夠噴灑的時間有限，不像澆灌水柱能持續使用，若滅火器噴完了，鋰電池還是有可能處於反應狀態，仍可能發生爆炸，目前多數文獻也主張遇鋰電池起火，須使用大量的水澆灌。

此外，該棟民宅樓梯構造為「剪刀梯」，對於外界認為剪刀梯疑是造成消防救災困難的主要因素，林金宏指出，剪刀梯意指兩座樓梯位在同一側，但影響較大的部分是「逃生」，而不是救災，不過若是動線受阻，由於樓梯都在同一側，因沒有其他路徑，這時就會影響救災人員進入火場的時間。

針對「剪刀梯釀煙囪效應、導致火勢迅速蔓延致死」一說，林金宏表示，其實幾乎每個火場都會有煙囪效應，但煙囪效應僅是解釋火災擴大的因素，而非火災致死的原因，兩者不能劃上等號；另外，未經區劃的樓梯、管道間，都是煙、熱、火勢蔓延的路徑，不是只有剪刀梯才會導致火勢快速蔓延。

他說，火場狀況十分多變，情況不能一概而論，起火原因、火勢擴大原因，也會根據現場物品不同而有變化，要待在原地待援？還是主動朝沒有火勢的地方跑？若能具備相關消防知識，才能多一分保命的機會，民眾可從消防署網頁公佈的災害應變、防災意識等宣導，或是相關消防專業書籍，從中獲知正確的消防知識。

消防署有公告「鋰電池火災滅火注意事項」，民眾不幸遇到鋰電池火災時，除盡快撥打119求救，也可以如此緊急處理，小型鋰電池像是手機、筆電、行動電源，可以使用乾粉滅火器，有機會將火災撲滅；在不影響自身安全下，若能將起火的小型鋰電池移至空曠處，再將其完全浸泡於水桶中，滅火效果更佳。

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