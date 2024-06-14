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新生力軍正式上線　南消 7分隊汰換主力消防車

▲台南市消防局購入之水箱消防車於2024年6月正式上線服勤，本次車輛採購總經費共計新台幣4662萬元，共有7個消防分隊得以汰換主力消防車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局購入之水箱消防車於2024年6月正式上線服勤，本次車輛採購總經費共計新台幣4662萬元，共有7個消防分隊得以汰換主力消防車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局購入之水箱消防車於2024年6月正式上線服勤，新購車輛從隨車配備、車輛規格與內部空間配置，都由使用單位參與規劃設計，力求打造最貼合需求之搶救車輛，本次車輛採購總經費共計新台幣4662萬元，大台南地區從南到北共有7個消防分隊得以汰換主力消防車。

▲台南市消防局購入之水箱消防車於2024年6月正式上線服勤，本次車輛採購總經費共計新台幣4662萬元，共有7個消防分隊得以汰換主力消防車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新購水箱消防車使用一體成型四門雙排座椅駕駛艙，可乘坐6-7名消防人員，駕駛艙是德國打造，通過歐洲ECE-E29碰撞法規測試，經德國萊因 (TÜV)檢驗合格，其底盤具有雙迴路全空壓剎車系統，附引擎排氣剎車、自動剎車調整、輔助剎車(BrakeMatic) 、電子剎車(EBS) 、防鎖(ABS) 、防滑(ASR) 、車身穩定(ESP) 、上坡起步輔助、緊急剎車警示等電控剎車系統，且搭載消防車專用的原廠P.T.O，並依使用單位的需求，將行車視野輔助系統、盲區警示系統、電子水位計、電動油壓開門器等隨車配備做了升級，讓人命關天的搶救作業更加提升安全性與可靠性。

▲台南市消防局購入之水箱消防車於2024年6月正式上線服勤，本次車輛採購總經費共計新台幣4662萬元，共有7個消防分隊得以汰換主力消防車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，為了保障市民朋友的生命財產安全，市府會積極編列預算並持續爭取中央專案補助及民間捐贈，加速汰換15年以上老舊消防車，為達成安全大台南的願景而努力。

▲台南市消防局購入之水箱消防車於2024年6月正式上線服勤，本次車輛採購總經費共計新台幣4662萬元，共有7個消防分隊得以汰換主力消防車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，感謝市府和議會對消防議題的關注和支持，讓消防工作在軟硬體設施及人員考勤福利都有質的提升，消防同仁會持續為提升本市的搶救服務品質而努力。

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