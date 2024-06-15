嘉市警九合一資源回收箱　響應全球永續淨零風潮

▲▼ 美學設計x環保永續，嘉市警推出美感及功能兼具的九合一資源回收箱 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全球永續淨零風潮銳不可擋，為落實嘉義市市長黃敏惠城市永續治理理念，市警局近來也汲取市府的成功經驗，在一樓大廳打造一座美感及功能兼具的九合一資源回收箱，延續市政新永續出發，擴大資源循環管理效益。

市警局九合一資源回收箱的原創構思，主要結合實用機能與設計美感，箱體本身運用模組化、組合積木及自由調整配置之概念，成功翻轉資源回收桶「髒」與「亂」的刻板印象，除可優化市警局整體辦公環境，箱體設置也兼具環境教育功能，精進原有資源回收行動，將市警局的垃圾處理再細分成九大類品項，大幅提升資源回收成效。

黃敏惠致力推動十大旗艦計畫，積極打造低碳永續的健康城市，身為新世代的警察更應與時俱進，除了打擊犯罪及維護交通的本業外，更應將淨零永續轉化為警察日常，從源頭落實垃圾減量及資源回收行動，才能跟上「永續潮」。

局長沈炳信表示，在淨零的路徑上，沒有任何人是局外人，多一份資源再利用，就少一份垃圾被丟棄！資源循環零廢棄是臺灣邁向2050淨零碳排的關鍵策略，為避免資源回收物被錯扔而喪失重複再利用的機會，身為人民保母的警察更應具備全面新思維，為生活環境貢獻一份心力，共同打造健康幸福、世世代代好徛起、大大小小隴佮意的嘉義市。