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嘉義市啟用聲音照相科技　飆車熱區強力執法

▲▼ 維護市區安寧，聲音照相科技執法主動出擊。 。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉義市啟動聲音照相科技執法 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局近日來多次接獲民眾報案，每每於夜深人靜，常聽到「轟隆隆」的汽車或機車飛馳而過所產生的噪音所驚醒，為還給住戶安寧的生活品質及維護交通安全，警察局配合嘉義市政府環境保護局實施防制改裝車輛聯合稽查，以以「馬上攔、馬上測、馬上罰」強力執法手段外，並啟動聲音照相科技執法主動出擊，於民眾經常報案路段蒐集往來車輛聲音分貝數據，將不合格規定之車輛請環保局審查認定後依法裁罰。

▲▼ 維護市區安寧，聲音照相科技執法主動出擊。 。（圖／嘉義市警局提供）

警察局表示，取締標準則參照《機動車輛噪音管制標準》，限速50公里以下路段，不得超過86分貝、限速50公里至70公里路段音量不得超過90分貝；超標5分貝以內開罰1800元、5至10分貝罰2700元、10分貝以上罰3600元。經統計警察局自111年6月採購一組與環保局同等級的聲音照相科技執法設備，主要由麥克風、風速計、魚眼攝影機、車牌辨識攝影等設備組成，112年度計辦理「環、監、警」聯合稽查57場次，攔檢改裝噪音汽機車計1,710輛，當場由環保局檢測告發噪音超標車輛計12輛，舉發車輛違規改裝36輛

▲▼ 維護市區安寧，聲音照相科技執法主動出擊。 。（圖／嘉義市警局提供）

警方通知，113年1至4月底止易發生車輛改裝噪音擾寧路段（湖子內新設道路、上海路、中興路、新民路及環潭道路等路段）架設聲音照相設備檢測改裝噪音車輛計執行68場次，超標車輛（86分貝以上）計62部移請環保局辦理裁罰；本（5）月份將不定時於本市自由路、友愛路、四維路、高鐵大道、中興路、世賢路、興業西路、興達路、博愛路、永安街及西門街等路段強化執行作為，有效遏阻噪音改裝不法。

▲▼ 維護市區安寧，聲音照相科技執法主動出擊。 。（圖／嘉義市警局提供）

警察局局長沈炳信表示，為維護民眾行車安全及寧靜生活環境，警察將持續強化勤務作為，預計自5月10日起夜間於最易發生改裝噪音車輛行駛的世賢路段開始實施，並逐步擴大執行區域，呼籲用路民眾千萬別以身試法，寧靜上路、共同打擊改裝車及維護安全用路環境，型塑宜居城市美麗嘉」園。

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