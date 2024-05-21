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嘉市警吉祥物大白熊　攜手中油寶寶反詐騙宣導

▲▼ 警方攜手中油反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市警方攜手中油，雙方吉祥物出動宣導反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市一分局與中油潤滑油事業部於周末在秀泰商場共同辦理了一場別開生面的廉政宣導與反詐騙活動，吸引了大批民眾的熱情參與。活動包含有獎徵答和摸彩環節，並提供了中油公司贊助的露營箱、露營墊和造型悠遊卡等豐富獎品，極大地增強了活動的互動性和趣味性。

▲▼ 警方攜手中油反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉市一分局分局長何明祥親臨現場主持抽獎，推出以諸羅為概念設計的「防詐龍龍」聯名上衣，藉由玩偶的親切互動來讓民眾更加了解「認識詐騙」的重要性，進一步彰顯了警方打擊詐騙的決心。活動中，嘉義大白熊和中油LUBY寶寶的出現成為了一大亮點，這兩個吉祥物在人群中穿梭，與民眾熱情互動，提供拍照機會，將活動氣氛推向高潮。

▲▼ 警方攜手中油反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

這次活動準備了有關假檢警、假投資、中獎通知、人頭帳戶等常見的詐騙手法，透過生動有趣的互動和豐厚的獎品，讓民眾答題的過程中接收正確的防詐意識。希望藉由本次活動，吸引大小朋友一起走出家門、放下手機，接收有關反詐騙的訊息，提升民眾的防詐意識，共同打擊詐騙、遠離詐騙。

▲▼ 警方攜手中油反詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市政府警察局第一分局分局長何明祥表示，現今詐騙集團手法推陳出新，提醒民眾不管在網路上或是現實中接收的訊息都要多加查證，警方亦將持續秉持強勢打詐決心，保障民眾之財產安全！

 
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