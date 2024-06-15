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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「反濫權」點燃全台烽火　民進黨宣講估逾100場

▲▼ 今（15）新北市李宇翔議員進行「反濫權、護民主」新北首場街頭快閃宣講活動 。（圖／李宇翔辦公室提供）

▲不只縣市黨部，縣市議員們也自發舉辦街講活動，圖為新北市議員李宇翔站在林口街頭宣講 。（圖／李宇翔辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院下周將審議國會職權修法覆議案，公民團體號召「青鳥」再上街頭，民進黨昨（14日）自國民黨團總召傅崐萁選區花蓮出發，展開「反濫權、護民主」全台宣講行動，今（15日）新北市、台南市兩場次接力登場，不少縣市公職也自發啟動站路口行動響應，明（16日）則將在台北市、台中市、桃園市舉辦中型宣講活動，最終場次估將衝破百場。

民進黨主席暨總統賴清德日前下達動員令，他說，近期面對立法院通過的《立法院職權行使法》和《刑法》等修正案，引起社會很大憂慮，民進黨要向社會宣揚理念，這是民進黨的責任，讓民進黨成為年輕人投入政治領域的搖藍，也讓有志於政治的年輕有管道接觸政治。

對此，民進黨秘書長林右昌昨天親自領軍「東征」花蓮縣，在花蓮東大門石來運轉廣場前舉行宣講活動，由林右昌、副秘書長何博文、立法委員沈伯洋、發言人吳崢、縣黨部主委嚴献宗及縣議員胡仁順、林則葹接連登台，現場湧入超過500位熱情花蓮鄉親，共同高喊「反濫權，護民主！花蓮人，站出來！」

▲▼「反濫權、護民主」全國首發場街頭宣講在花蓮啟動，民進黨秘書長林右昌今（14）日親率中央黨務主管前往花蓮。（圖／民進黨提供）

▲林右昌昨日親率中央黨務主管們前往花蓮宣傳「反濫權護民主」。（圖／民進黨提供）

▲▼晚間民進黨青年部緊接著在花蓮市區的璞石咖啡舉辦「熬民主@花蓮」聚會，由民進黨發言人吳崢與花蓮在地KOL海人對談。（圖／民進黨提供）

▲周五晚間，青年部也在花蓮縣舉辦「熬民主」活動，邀請青年們對談。（圖／民進黨提供）

於此同時，各地民進黨黨公職人員也紛紛自發舉辦街頭宣講、站路口行動，例如民進黨台北市黨部提前「暖身」，周五晚間挺進松山慈祐宮前宣傳周日「反濫權、護民主」活動；新北市議員李宇翔、黃淑君周六上午也分別在選區內宣講，並透過直播加強宣傳力度；新竹縣也有黨公職號召支持者們站上路口。

李宇翔說，今天的短講選擇在林口市場，是為了直接與攤商及迺市場的民眾面對面交流，此舉能直接了解基層民眾的需求和意見，此外，面對一般民眾可能難以了解法案內容，街頭短講正是以淺顯易懂的方式，幫助市民更了解「濫權法案」可能對自身權益造成的侵害，進而使更多人關注這個議題。

黨內人士透露，本周六與周日中央黨部與地方黨部在六都舉辦宣講活動，邀請黨務主管、在地區域立委、不分區立委登台宣講，預計6月21日立法院表決覆議案前，六都、非六都縣市黨部加上地方議員舉辦的街頭宣講活動，最終總場次將衝破100場。

▲▼新竹縣反擴權要民主路口宣講。（圖／民進黨提供）

▲新竹縣黨公職們自發站路口宣傳「反濫權護民主」。（圖／民進黨提供）

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