青鳥下週重返立院！　許宇甄轟：民進黨成民主獨裁的代名詞

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院下周將處理國會改革修正案的覆議案，曾號召「青鳥行動」的台灣公民陣線宣布，將在6月19日到6月21日重回立法院，持續監督、捍衛民主。對此，國民黨立委許宇甄表示，最新民調顯示，有57.3%民眾支持國會改革，而民進黨卻不願面對邁向新時代的第一步，整天只想著率民眾上街頭鬧事，民進黨退化了，成了民主獨裁的代名詞。

許宇甄指出，民進黨又在鼓動民眾下週包圍立法院，完全忘記蔡英文2016年也曾主張國會改革，要「建立聽證調查制度，強化監督能量」。本屆國會讓國會改革法案通過，最新民調顯示，有57.3%民眾支持國會改革，而民進黨卻不願面對邁向新時代的第一步，整天只想著率民眾上街頭鬧事，民進黨退化了，成了民主獨裁的代名詞。

許宇甄強調，回顧過去八年，民進黨一黨獨大，在國會擁有多數，卻蹉跎8年，明明承諾國人進行國會改革修法，卻什麼都沒做，直到2024大選產生新民意，賦予新國會改革契機，國民黨、民眾黨共同回應新民意，承擔國會改革國會修法責任，唯獨民進黨不敢面對此一重大歷史時刻，當家還鬧事，動不動就號召群眾包圍立法院，總統賴清德像極了溥儀，民進黨總召柯建銘則像張勳，整天只想著反國會改革復辟運動。

許宇甄認為，民進黨不僅想著包圍立法院，行政院長卓榮泰還要在國會改革方案釋憲時下鄉宣講，反對國會改革到底。卓帶頭下鄉宣講反改革的邏輯是非常有問題，明明負責審理釋憲的是大法官，卓卻要帶領團隊下鄉宣講，擺明拿著政府資源、預算在做民進黨選舉、罷免的事，賴清德上任還未滿月，民進黨上上下下就集體帶頭下鄉洗腦民眾，動員民眾上街鬧事，根本是民主獨裁。

許宇甄強調，本會期還有一個月就要結束，馬上要表決行政院所提覆議案，還有幾項人事同意權案，以及重要民生法案待處理，行政院不好好構思重提適當人選，反而配合民進黨一起動員群眾上街頭跟立法院對著幹，還要配合下鄉辦反國會改革宣講，下會期審查預算時，國民黨團將嚴審預算，行政院浮編、濫造的宣傳經費，都會全部刪除，不讓行政院、民進黨拿公家的錢來做選舉的事，國會改革修法已通過，在野黨會善用國會調查權、聽證權，揪出不法，避免行政濫權行徑擴大。

