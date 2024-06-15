蕭美琴感謝警察一起「上山下海」　細數4政策：政府會做堅實後盾

▲副總統蕭美琴14日前往「第一警官大隊」慰勉警隊同仁。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

實習記者石嘉豪／台北報導

6月15日是警察節，副總統蕭美琴昨（14日）前往第一警官大隊慰勉警察同仁，提到因為自己關心花蓮，去了不少趟東部，對於一起「上山下海」的警察同仁，她充滿感激。此外，蕭美琴還細數這些年，民進黨政府完成了增補警察人力、提升同仁待遇、全額補助健保部分負擔，以及警政機關設置托育服務等4項政策，並邀請大家一起向警察表達感謝、致敬。

蕭美琴表示，6月15日是警察節，她要感謝全體警察同仁的辛勞，尤其警察的工作全年無休，總在第一線維護人民的安全，就任副總統以後，自己也經常受到警察同仁們維護秩序的協助。

蕭美琴進一步表示，她昨日到第一警官大隊慰勉警隊同仁，感謝他們盡心盡力協助正副元首的安全勤務，從選舉到現在，都站在第一線，讓國家重要的民主盛事能夠完成。

此外，蕭美琴指出，除了例行到總統府上班，也因為自己關心花蓮，所以去了不少趟東部，也辛苦警察同仁和她一起「上山下海」，對於警察同仁們的辛勞，她充滿感激。

「當然還有許多在地方上執勤的員警們，無論颳風下雨，每天24小時堅守岡位，讓國家體制能夠順利運作，警察們的貢獻功不可沒。」

蕭美琴接著細數，這幾年民進黨政府也陸續完成了多項政策福利，包括增補警察人力、提升同仁待遇，調高薪資俸點與警勤加給、全額補助醫療健保部分負擔，以及設置警政機關的教保中心，完善員警子女的托育服務。

最後，蕭美琴允諾，未來政府會繼續做警察最堅實的後盾，持續完善更多福利照顧。「讓我們一起向警察表達感謝、致敬！」