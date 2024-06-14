6月住臺東抽萬元旅遊金　加碼綠島臺東來回船票

▲6月住臺東加碼綠島臺東來回船票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導



臺東縣政府為了振興觀光，鼓勵更多遊客探索臺東之美，特別推出「6月住臺東抽萬元旅遊金」活動，臺東在地業者為了響應此一活動，再加碼抽「臺東-綠島」來回船票10張，目前活動已經快過了一半，縣府提醒所有熱愛旅遊臺東的朋友們把握機會，快帶著家人或是揪親朋好友來玩臺東，賞美景體驗慢經濟又可抽大獎。



臺東縣長饒慶鈴表示，透過「鐵花燈之祭」和「最美星空」等系列活動，希望能夠吸引更多的遊客來臺東，一同支持當地觀光業蓬勃發展，誠摯地邀請全國遊客來臺東，感受安全又迷人的旅遊環境，品味這個充滿魅力的旅遊目的地。



臺東縣交觀處長卜敏正指出，臺東擁有最棒旅遊環境，0403花蓮地震至今，臺東完全沒有震災，甚至感受不到地震，為了歡迎臺東旅遊，除了「6月住臺東抽萬元旅遊金」活動，還提供眾多令人心動的旅遊體驗，包括太平洋壯麗海岸線、綠意盎然的山林景致，以及獨特的原住民文化，讓更多人深入了解並愛上這片美麗的土地。



交觀處進一步說到，即日起至6月30日止，只要遊客在臺東合法旅宿住宿1晚，即有機會贏取豐厚獎品，提供總價值逾400萬旅遊獎勵金及獎品，包括6萬6千元的旅遊獎勵金共10名、6千6百元的旅遊獎勵金共600名，以及30張臺東永續旅宿住宿券、熱氣球繫留、自由飛及船票等豐富獎項，為遊客的臺東之旅增添更多的驚喜與樂趣。想要參加這次活動的遊客請注意，活動將於7月25日抽出中獎名單，中獎者可憑113年6月1日至9月30日止在臺東的地消費發票或收據，於10月5日前兌獎。趕快來臺東，一起享受美好的旅程吧！