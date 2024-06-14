醉男搭捷運咆哮「被警員保護管束」　竟買50元汽油想燒了派出所

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局建成派出所在日前接獲報案，有酒醉民眾在捷運站朝路人咆哮，警方到場將人帶回派出所保護管束，並且通知家人帶回，但是男子返家後心有不甘，竟直接騎車到加油站買汽油跑到派出所門口，最後被準備返所的警員發現異狀，通知派出所內警力合力將人制伏。

警方調查，５0歲的鄭姓男子，在6日晚上與朋友在北市信義區餐敘喝酒，席間喝了2大杯啤酒後搭捷運返家，但是在捷運中山站與其他乘客爆發口角，並且當場朝路人咆哮，站務人員見狀後立刻通知警方到場處理。



▲醉男在捷運站咆哮路人，不滿被警員帶回保護管束，竟買50元汽油跑派出所門口企圖丟擲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後將鄭姓男子帶回派出所保護管束，事後通知家人在6日晚上11時許到派出所，並將鄭姓男子帶回家裡休息，但是鄭姓男子心有不甘，30分鐘後又騎乘機車跑到派出所門口，被準備返所的警員發現攔查。

警員發現鄭姓男子身上飄散濃厚酒味，且手上那著寶特瓶，裡面疑似裝有汽油，立刻通知派出所內的警員出來協助，並合力將鄭姓男子制伏在地，最後對鄭姓男子進行酒測，發現酒測值0.94。



▲警方發現醉男又騎車折返派出所門口，還手持汽油彈，訊後依照公共危險、妨害公務罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

鄭姓男子向警方表示，因為不滿被警員帶回派出所保護管束，返家後心有不甘，又騎車出門跑到北市民權西路上的加油站購買50元汽油，想要到北市大同分局建成派出所丟擲汽油彈，警方還在鄭姓男子身上查獲打火機。

警方指出，當時所幸巡邏警員準備返所，當下機警即時發現，將其控制逮捕，訊後依照公共危險罪、妨礙公務罪現行犯移送地檢署偵辦。