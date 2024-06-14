藍委指平均薪資6.3萬「看到鬼喔？」　卓榮泰認統計不合時

▲行政院長卓榮泰在立法院答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

主計總處日前公布，今年1到4月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬6千多元，若是加上獎金以及加班費等這些非經常性薪資後，實質總薪資平均達到6萬3千多元，年增1.35％，使許多未達平均薪資的民眾心生相對剝奪感。對此，行政院長卓榮泰今（14日）答詢時承認，應該有更合時的計算方式，例如以中位數計算。

國民黨立委邱鎮軍今天下午在立法院總質詢時指出，主計總處日前公布今年1月到4月實質薪資達到6.3萬元，他問卓榮泰，「你相信嗎？」卓榮泰承認說，「跟委員一樣，我們在初期看到這樣的數字，我們也認為，應該有一個更合時的計算方式，但是傳統上，它就是用這樣的計算（方式）」，若能改成中位數，會讓達不到這數字的人更有感，有改善機會。

邱鎮軍直言，全國民眾看到這個數字都很錯愕，還有網軍說「看到鬼喔」、「現在是粉飾太平還是怎麼樣」。他憂心，此恐影響機關的公信力，因為有68%民眾月薪不到5萬元，47％民眾月薪不到4萬元，主計總處公布的數字「差太多」。

卓榮泰澄清，這個數字有其依據，只是利用平均數字來算，會使在平均以下的朋友們感受不好，所以他已指示主計總處，以後要研究如何精進公布內容，讓民眾覺得數字有感、覺得與自己較接近。

行政院主計總處主計長陳淑姿補充報告內容說，每個行業的數字不一樣，例如4月份住宿和餐飲業平均薪資是3.4萬元，美容美髮業為3.5萬元，製造業則為4.4萬元。