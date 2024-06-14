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社會 社會焦點 保障人權

火辣還願！50名比基尼妹集體抖奶　包圍三重四面佛超晃畫面曝

記者戴上容／新北報導

新北市三重區的泰國四面佛供奉地「佛聖居」，前天（12日）晚間化身為魅力四射的熱舞天堂！當晚50位身穿比基尼的火辣辣妹，從屋內溢出至騎樓，隨著動感十足的舞曲，對著四面佛熱情扭動腰肢，非常性感，這一火辣場面迅速吸引大批民眾圍觀、拍照留念，現場氣氛瞬間性感爆棚。

▲▼50名辣妹到三重四面佛還願 。（圖／音速陣團提供）

▲▼50名辣妹到三重四面佛還願 。（圖／音速陣團提供）

據傳，這場豪華的比基尼辣妹舞團是由自稱「地下法官余鐵雄」出資聘請，讓網友們不禁猜測：「這位金主究竟許了什麼願，陣仗竟如此盛大？」「佛聖居」的管理幹部輝哥表示，對於當晚辣妹團還願的具體內容並不知情，應該是非常靈驗！願望都有達成。

▲▼50名辣妹到三重四面佛還願 。（圖／音速陣團提供）

輝哥解釋，這裡時常有信徒請辣妹跳舞還願，管理方並不會過問細節。通常，請一位辣妹還願的行情約為4000元，而這位信徒一口氣請來了50名比基尼辣妹，估計花費約20萬元。

▲▼50名辣妹到三重四面佛還願 。（圖／音速陣團提供）

這場熱舞表演持續了4首歌，約20分鐘左右。據輝哥觀察，這位還願人年約30至40歲，職業不明，之前也曾請過辣妹還願3、4次，但規模從未如此盛大，之前通常不超過10人。

這間「佛聖居」在新北三重區、蘆洲區相當知名，信眾只要願望達成都會請辣妹到場熱舞還願，而此次還願人請來的辣妹陣容浩大，甚至還有海報宣傳，大大寫著「全台最強卡司」。影片迅速在網路上流傳，許多網友紛紛表示「多到不知道要盯哪一個看」、「這畫面太香了吧」、「真是大手筆」。

▲▼50名辣妹到三重四面佛還願 。（圖／音速陣團提供）

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