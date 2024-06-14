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社會 社會焦點 保障人權

北捷撿到斜背包！打開一看竟藏毒針頭+殘渣袋　警拘毒男女

記者邱中岳／台北報導

台北捷運公司日前拾獲1個背包，裡面竟然有毒品針頭、殘渣袋，警方比對監視器出查出女子身份，鎖定女子與男友躲藏在新北市淡水區，前往住處將人逮捕，並發現男友因毒品案遭判6年4個月未入監服刑，也因此被發布通緝，訊後一併帶回警局偵訊。 

▲▼女子搭捷運將遺落藏放毒品針頭、殘渣袋的斜背包，警方循線追出毒鴛鴦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子搭捷運將遺落藏放毒品針頭、殘渣袋的斜背包，警方循線追出毒鴛鴦。（圖／記者邱中岳翻攝）

日前有民眾在北車撿到一個斜背包，送到台北捷運公司拾得物中心，站務人員發現裡面竟然有針頭、毒品殘渣袋，立刻通知轄區北市中正一分局接手處理。

警方得知後立刻著手調查，調閱監視器鎖定包包為56歲的白姓女子遺留在北車，所以立刻追查白女下落，並得知白女與57歲的管姓男友同住在新北市淡水區，於是前往租屋處埋伏逮人。

警方先在租屋處外逮捕外出的管姓男友，並在租屋處查緝白姓女子到案，經查管姓男子因毒品案遭判處6年4個月有期徒刑，但是未依規定入監服刑遭發布通緝，另外也在家中查扣毒品安非它命、吸食器等證物。

▲▼女子搭捷運將遺落藏放毒品針頭、殘渣袋的斜背包，警方循線追出毒鴛鴦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方鎖定藏放毒品針頭的遺失物包包為白女所有，同步查緝逃亡1年的通緝犯男友。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後依照毒品罪嫌將白、管情侶檔移送地檢署偵辦，另外管姓男子因未入監服刑，從2023年3月逃亡1年之久，警方也另外依照毒品通緝罪嫌解送相關單位，最後送往監獄執行。

白姓女子向警方供稱，當天從淡水搭乘捷運前往台北車站找朋友，但是因為一時糊塗將藏放毒品針頭、殘渣袋的斜背包遺落在台北車站，最後卻因此被警方鎖定並查獲毒品，連通緝男友也一併遭殃。

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