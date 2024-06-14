　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為了愛！移工陪伴女友失聯1年　闖紅燈被警抓到秒認「我落跑的」

記者許權毅／台中報導

台中市第一警分局繼中所11日巡邏時，發現一名騎士闖紅燈通過路口，經查他是越南籍41歲丁姓移工，被警方抓到後，馬上承認「我是落跑的！」原因竟是因在台灣結識女友，才冒險隱藏身分，希望能繼續留在台灣陪伴女友，全案依法將丁男移送移民署。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名移工闖紅燈被攔到，還不等警察開口，他就承認自己是失聯移工，是為了女友才冒險留在台灣。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

第一警分局指出，繼中所副所長熊天心、員警李昱融11日18時執行巡邏勤務時，在台灣大道與綠川東街發現一名騎士闖紅燈，見員警跟上前，該名騎士竟騎進騎樓企圖躲避。警方不放棄，立即衝上前攔查，經確認他是41歲丁姓男子，為越南籍逃逸移工，已經失聯1年。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

丁男向警方說，自己在台灣工作已經10幾年，非常適應台灣生活，原本是在工廠上班，但是工作契約在去年6月就已經到期。但丁男在台灣結識女友，「為愛」想繼續留在台灣，才鋌而走險落跑，繼續躲藏。

事發當天，丁男騎乘機車到中區東協廣場附近，原打算要去找女友，結果沒注意到路口號誌闖紅燈，被警方逮捕後全身發抖，馬上坦承自己是｢落跑」的。

第一分局提醒民眾，聘用未經勞動部許可的移工，一經查獲確認違法，依《就業服務法》可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰款，5年內再犯更涉及刑事責任，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣120萬元以下罰金，切勿心存僥倖以身試法。

ET快訊
超慢跑火紅！　OL「天天跑1hr」腳痛爆
新冠流行期！　重症醫示警1族群當心
和兒子一起讀大學　「1家3口」同天畢業
快訊／在福島核電廠「測量輻射量」　員工倒地身亡
電動車疲軟　晶片大廠全球裁員1000多人
20坪公寓養81貓狗！愛媽挨罰28萬　超臭黑歷史曝
快訊／國3「7車追撞」！占內、中線車道　塞成停車場
王力宏金曲獎演出挨轟　李玟二姐發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

通緝犯毒駕拒檢警開槍「腰腿中彈身亡」　檢察官：合理使用槍械

為了愛！移工陪伴女友失聯1年　闖紅燈被警抓到秒認「我落跑的」

屏東工程車猛撞砂石車「車頭全爛」1死2傷　肇事原因曝光

20坪公寓養81貓狗熏爆鄰居！離譜愛媽挨罰28萬　超臭黑歷史曝

快訊／國3竹山路段「7車追撞」！占內、中線車道　現場塞成停車場

被叫「愛情的騙子」劉建國告陳斐娟...敗訴再聲請釋憲　結果又輸了

快訊／加溫清洗不慎充氣小鋼瓶「集體炸裂」　宜蘭2工人手眼受傷

為女友人討債「上班車陣中擄人還圍毆」　5惡煞下場慘曝！

快訊／新北新店公寓火警！2樓濃煙狂竄　4樓2住戶困陽台驚險獲救

台東男橫越馬路遭撞！倒地又被後車猛撞　送醫搶救不治

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

愛莉莎莎去年獲利出場　昔「套牢王」社區今年19筆轉手全賺錢

通緝犯毒駕拒檢警開槍「腰腿中彈身亡」　檢察官：合理使用槍械

為了愛！移工陪伴女友失聯1年　闖紅燈被警抓到秒認「我落跑的」

屏東工程車猛撞砂石車「車頭全爛」1死2傷　肇事原因曝光

20坪公寓養81貓狗熏爆鄰居！離譜愛媽挨罰28萬　超臭黑歷史曝

快訊／國3竹山路段「7車追撞」！占內、中線車道　現場塞成停車場

被叫「愛情的騙子」劉建國告陳斐娟...敗訴再聲請釋憲　結果又輸了

快訊／加溫清洗不慎充氣小鋼瓶「集體炸裂」　宜蘭2工人手眼受傷

為女友人討債「上班車陣中擄人還圍毆」　5惡煞下場慘曝！

快訊／新北新店公寓火警！2樓濃煙狂竄　4樓2住戶困陽台驚險獲救

台東男橫越馬路遭撞！倒地又被後車猛撞　送醫搶救不治

幕後／海峽論壇緊扣「融合發展」　鼓勵台灣人置產投資、辦三證

中美緊張！外媒點名馬來西亞三優勢　成科技巨頭投資新熱點

黑冠麻鷺幼鳥「玩跑步機鍛鍊」　流連20mins呆萌模樣超可愛

股東會紀念品轉賣熱　5大企業連續兩年入榜攻佔熱搜

以色列投射火球！　使用「中世紀武器」原因曝光

慶祝警察節！屏東潮州半程馬拉松賽　交通管制路線出爐

通緝犯毒駕拒檢警開槍「腰腿中彈身亡」　檢察官：合理使用槍械

要接柯文哲辯論戰帖嗎？　民進黨：可支持覆議在立院討論

閎康股東會通過9元現金股利　獲利、股利皆創歷史新高

為喵星人找幸福！新北永和這里成立認養小棧　學生下課來打卡

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

社會熱門新聞

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

洗鞋達人開保時捷國道車禍亡！鄰居曝他近況：不太好

台版柬埔寨棄屍男　涉性侵少女判決曝

即／台中水湳市場暗夜惡火　整排燒光60年老麵店慘毀

火辣還願！50名比基尼妹包圍三重四面佛　動感畫面曝

17歲女友產女又和國二女學生發生關係　

更多熱門

相關新聞

寶佳出手南太平　5.7億進補1364坪竹林地

寶佳出手南太平　5.7億進補1364坪竹林地

位於南太平的「泓大重劃區」總面積約5.25公頃，過去是一片竹林，寶佳機構在1月以總價5.7億元買進土地面積1364坪，換算每坪單價42萬元，創下該重劃區單價新高，信義房屋專家表示，長億周邊重劃區有著南太平少有純住宅生活氛圍，基地達千坪以上才能蓋大樓。

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

17歲女友產女又和國二女學生發生關係　

17歲女友產女又和國二女學生發生關係　

台中阿北恍神...猛撞路樹車全毀

台中阿北恍神...猛撞路樹車全毀

台中新開手搖店連3天買1送1！

台中新開手搖店連3天買1送1！

關鍵字：

台中移工落跑第一警分局失聯女友

讀者迴響

熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

Sandra認「其實已結婚2年」！

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面