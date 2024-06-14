為了愛！移工陪伴女友失聯1年　闖紅燈被警抓到秒認「我落跑的」

記者許權毅／台中報導

台中市第一警分局繼中所11日巡邏時，發現一名騎士闖紅燈通過路口，經查他是越南籍41歲丁姓移工，被警方抓到後，馬上承認「我是落跑的！」原因竟是因在台灣結識女友，才冒險隱藏身分，希望能繼續留在台灣陪伴女友，全案依法將丁男移送移民署。

▲台中一名移工闖紅燈被攔到，還不等警察開口，他就承認自己是失聯移工，是為了女友才冒險留在台灣。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第一警分局指出，繼中所副所長熊天心、員警李昱融11日18時執行巡邏勤務時，在台灣大道與綠川東街發現一名騎士闖紅燈，見員警跟上前，該名騎士竟騎進騎樓企圖躲避。警方不放棄，立即衝上前攔查，經確認他是41歲丁姓男子，為越南籍逃逸移工，已經失聯1年。

丁男向警方說，自己在台灣工作已經10幾年，非常適應台灣生活，原本是在工廠上班，但是工作契約在去年6月就已經到期。但丁男在台灣結識女友，「為愛」想繼續留在台灣，才鋌而走險落跑，繼續躲藏。

事發當天，丁男騎乘機車到中區東協廣場附近，原打算要去找女友，結果沒注意到路口號誌闖紅燈，被警方逮捕後全身發抖，馬上坦承自己是｢落跑」的。

第一分局提醒民眾，聘用未經勞動部許可的移工，一經查獲確認違法，依《就業服務法》可處新臺幣15萬元以上75萬元以下罰款，5年內再犯更涉及刑事責任，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣120萬元以下罰金，切勿心存僥倖以身試法。